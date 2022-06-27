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Бизнес ,  

Переработчики попросили вернуть пошлину на импорт изделий из пластмассы

Участники рынка обратились к властям с требованием отменить решение комиссии ЕЭК об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс. По их данным, отказ от пошлин уже нанес представителям отрасли ущерб на 7 млрд руб.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские переработчики пластмасс обратились к властям с просьбой отменить решение комиссии ЕЭК об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс до сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза переработчиков пластмасс к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, Минэнерго и в Госдуму.

По данным участников рынка, отказ от пошлин на ввоз уже нанес представителям отрасли экономический ущерб на сумму свыше 7 млрд руб.

«Ситуация усугубляется укреплением отечественной валюты в сравнении с евро и долларом США, что приводит к падению конкурентоспособности российских предприятий и удорожанию отечественного полимерного сырья на российском рынке», — сказано в документе.

Отмечается, что союз переработчиков предлагает провести полный анализ пошлин на базовое полимерное сырье, а также просит восстановить функционирование рабочей группы при Минэнерго по выработке решений для стимулирования применения российского полимерного сырья в переработке и сокращения цен на него для внутренних переработчиков.

В Минэнерго газете сообщили, что ведомство с учетом обращения союза организует совещание в формате рабочей группы до конца июня, а также что уже сейчас производители нефтехимической продукции сдерживают цены для внутреннего рынка.

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Фото: «РИА Новости»

После начала российской военной операции на Украине и западных санкций рубль обвалился. Так, 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб. ЦБ начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных» стран, ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Позднее ограничения смягчили. С тех пор национальная валюта подорожала вдвое.

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По мнению экономистов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках. Равновесным они считают курс 60–65 руб. за доллар.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что для России важны не столько параметры курса рубля, сколько его предсказуемость. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, источник крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это прежде всего кредитование.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
переработка импорт пошлина ЕЭК

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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