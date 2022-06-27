Переработчики попросили вернуть пошлину на импорт изделий из пластмассы

Участники рынка обратились к властям с требованием отменить решение комиссии ЕЭК об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс. По их данным, отказ от пошлин уже нанес представителям отрасли ущерб на 7 млрд руб.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские переработчики пластмасс обратились к властям с просьбой отменить решение комиссии ЕЭК об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс до сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза переработчиков пластмасс к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, Минэнерго и в Госдуму.

По данным участников рынка, отказ от пошлин на ввоз уже нанес представителям отрасли экономический ущерб на сумму свыше 7 млрд руб.

«Ситуация усугубляется укреплением отечественной валюты в сравнении с евро и долларом США, что приводит к падению конкурентоспособности российских предприятий и удорожанию отечественного полимерного сырья на российском рынке», — сказано в документе.

Отмечается, что союз переработчиков предлагает провести полный анализ пошлин на базовое полимерное сырье, а также просит восстановить функционирование рабочей группы при Минэнерго по выработке решений для стимулирования применения российского полимерного сырья в переработке и сокращения цен на него для внутренних переработчиков.

В Минэнерго газете сообщили, что ведомство с учетом обращения союза организует совещание в формате рабочей группы до конца июня, а также что уже сейчас производители нефтехимической продукции сдерживают цены для внутреннего рынка.

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