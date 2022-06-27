В Госсовете предложили зафиксировать цену газомоторного топлива

По мнению экспертов, эта мера позволит сдержать цены на топливо и увеличить долю газомоторного транспорта в стране. Если предложение примут, то по льготной цене СПГ смогут покупать городские и междугородние перевозчики пассажиров

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности предложила зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков, в частности сжиженного природного газа (СПГ), сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы.

Предполагается, что по льготной цене СПГ смогут покупать городские и междугородние перевозчики пассажиров. Компании, которые заключат контракты с муниципальными или региональными властями и будут сдерживать цены на социально приемлемом уровне, смогут рассчитывать на субсидии из бюджетов, отметил директор по развитию городского транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Евгений Алексеев.

Опрошенные изданием эксперты считают, что эта мера позволит сдержать цены на топливо и увеличить долю газомоторного транспорта в стране.

Сейчас СПГ стоит примерно 35 руб. за 1 кг, за последние два года природный газ подорожал в полтора раза. В Минэнерго заявили, что на рынке СПГ-топлива обеспечивается баланс спроса и предложения, а средняя стоимость 1 кг СПГ остается более чем вдвое ниже 1 л дизельного топлива. В ведомстве считают, что пока нет необходимости в регулировании цен для отдельных категорий транспорта. Но в случае резких колебаний регуляторы рассмотрят различные механизмы балансировки.

Предложение направили на рассмотрение в кабмин.

В июле 2020 года заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. Правительство увеличило субсидию на перевод машины с бензина на газ с 30% до 60%. Еще 30% затрат на переоборудование транспорта выделяет «Газпром газомоторное топливо» — дочерняя компания «Газпрома», являющаяся основным поставщиком газа для транспорта в стране.

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По данным «Известий», из более 50 млн зарегистрированных в России машин число автомобилей на СПГ и компримированном природном газе (КПГ) составляет всего 240 тыс. Глава Минэнерго Николай Шульгинов прогнозировал, что к 2030 году количество транспорта на СПГ увеличится до 30 тыс. штук, а число автомобилей на КПГ превысит 700 тыс.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, более половины (59%) автовладельцев не готовы переходить на газ с бензина или дизеля даже в случае компенсации расходов государством. Основная причина — неуверенность в безопасности газового топлива. В качестве других причин отказа от перехода на газ назывались нежелание занимать пространство багажника газовым баллоном (16%) и боязнь порчи автомобиля (16%).