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Автомобилисты рассказали о причинах отказа переходить на газ

Более половины автовладельцев не готовы переводить машины на газ даже при полной компенсации их расходов, выяснил аналитический центр НАФИ. Основная причина — сомнения по поводу безопасности оборудования
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Более половины (59%) автовладельцев заявили о неготовности переходить на газ с бензина или дизеля даже в случае компенсации расходов государством. Основная причина — неуверенность в безопасности газового топлива (так ответили 36% из числа тех, кто знали о возможности перейти на газ — это 96% от всех респондентов), говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, поступившем в РБК. Как следует из опроса, небезопасным газовое оборудование считают в основном женщины (55%). В качестве других причин отказа от перехода на газ назывались нежелание занимать пространство багажника газовым баллоном (16%) и боязнь порчи автомобиля (16%).

Как проводился опрос

Аналитический центр НАФИ провел всероссийский онлайн-опрос в июле 2020 года. В нем участвовали 1,5 тыс. автомобилистов старше 18 лет. Выборка репрезентирует водителей по полу, возрасту и ФО.

При этом 86% респондентов уверены, что расходы на топливо при переводе автомобиля на газ снизятся. Из тех, кто готов перевести свою машину на газ при условии полной компенсации расходов на переоборудование государством, большинство — это владельцы малолитражных автомобилей (48%) и автомобилей старше десяти лет (48%), молодежь (18–24 года) — 64%, а также жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — 63%.

В меньшей степени готовность переоборудовать автомобиль под газовое топливо выразили жители Центрального федерального округа (28%), Северо-Западного федерального округа (30%), а также автомобилисты-женщины (23%).

«Поскольку российский автопарк является «возрастным», на первом этапе следует переоборудовать на газ наиболее старые автомобили. На них сейчас приходится максимальное количество вредных выбросов, а их владельцы показали наибольшую готовность к переводу автомобиля на газ», — отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта НАФИ Ирина Иванкова.

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Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за ее переоборудование. На реализацию программы в 2020 году выделено 700 млн руб.

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Переоборудование одного автомобиля стоит от 80 тыс. до 150 тыс. руб., оценил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Высокая стоимость переоборудования авто останавливает от перехода на газомоторное топливо 26% опрошенных НАФИ.

На московских заправках средняя стоимость литра бензина АИ-95 на 17 августа составила 47,94 руб., дизельного топлива — 47,78 руб., следует из данных Московской топливной ассоциации. «В России средняя цена 1 куб. м природного газа составляет 16,73 руб. Это в три раза дешевле нефтяных видов топлива. Стоимость 1 км пути на газе обходится автовладельцам в 1 руб., на бензине — в 3 руб.», — следует из данных компании «Газпром газомоторное топливо». Расчет сделан для легкового автомобиля со средним расходом 7 л топлива (эквивалентно 7 куб. м газа) на 100 км.

Автор: Людмила Подобедова
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