Объемы продаж Ozon выросли более чем на 100% в первом квартале 2020 года

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Рост объемов продаж крупнейшей сетевой торговой площадки Ozon в России по итогам первого квартала 2020 года составил 115%. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

За первых три месяца этого года Ozon доставил покупателям 13,4 млн.заказов с 51,5 млн товаров. Оборот от продаж за вычетом возвратов вырос до 31,6 млрд руб. В компании отметили, что в апреле оборот составил 14,9 млрд. руб. — это почти на 200% больше, чем годом ранее.

В марте и апреле количество новых клиентов на площадке удваивалось по сравнению с показателями 2019 года.

Самыми быстрорастущими по количеству заказов категориями в начале года стали товары повседневного спроса. В Ozon связали это с режимом всеобщей самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В этой категории продажи выросли на 170% и составили 6,1 млрд руб. Количество заказов утроилось и составило 5,5 млн штук.