Объемы продаж Ozon выросли более чем на 100% в первом квартале 2020 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
Инфраструктура и экосистема: как высшее образование перешло в онлайн Партнерский материал, 11:10 Посткоронавирусный стрит-ретейл: какой будет новая эпоха магазинов у дома Pro, 11:08 Клиенты Coinbase начали массово выводить биткоины на фоне проблем биржи Крипто, 11:04 «Уникальная проблема»: фильм Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max Стиль, 11:03 Структура Росатома начала переговоры о покупке космодрома «Морской старт» Общество, 11:03 Работа со смыслом: на кого и где учиться, чтобы менять мир к лучшему Социальная экономика, 11:00  Сенаторы оценили заявления Румынии об «агрессивном» поведении России Политика, 11:00 Федерер выбыл до конца года из-за новой операции Спорт, 10:58 В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19 Общество, 10:50 Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение домашнего ареста Ефремовым Общество, 10:49 Менеджер Нурмагомедова сообщил о состоянии отца спортсмена Спорт, 10:47 Впервые за две недели в России от COVID умерли более 200 человек Общество, 10:44 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 10:38 В России за сутки выявили 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:38
Финансы ,  
0 

Объемы продаж Ozon выросли более чем на 100% в первом квартале 2020 года

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Рост объемов продаж крупнейшей сетевой торговой площадки Ozon в России по итогам первого квартала 2020 года составил 115%. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

За первых три месяца этого года Ozon доставил покупателям 13,4 млн.заказов с 51,5 млн товаров. Оборот от продаж за вычетом возвратов вырос до 31,6 млрд руб. В компании отметили, что в апреле оборот составил 14,9 млрд. руб. — это почти на 200% больше, чем годом ранее.

В марте и апреле количество новых клиентов на площадке удваивалось по сравнению с показателями 2019 года.

Самыми быстрорастущими по количеству заказов категориями в начале года стали товары повседневного спроса. В Ozon связали это с режимом всеобщей самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В этой категории продажи выросли на 170% и составили 6,1 млрд руб. Количество заказов утроилось и составило 5,5 млн штук.

Ozon зафиксировал рост спроса на пледы и подушки
Общество
Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images

В компании сообщили, что в апреле заметно выросло количество заказов из отдаленных регионов России, где онлайн нередко становится единственным способом совершить покупку. В первом квартале клиенты из Сибири и Дальнего Востока сделали на 179% больше заказов. В Красноярске рост составил 250%, а в Ненецком автономном округе — 673%.

По мнению генерального директора Ozon Александра Шульгина, с окончанием самоизоляции многие люди вернутся к покупкам в офлайне, но новая привычка чаще закупаться в интернете у россиян сформировалась. «Наш прогноз вырасти более чем на 100% в текущем году остается в силе», — заявил Шульгин.

В мае Ozon сообщил, что в условиях самоизоляции многие россияне проявили интерес к домашней готовке — спрос на хлебопечки в апреле вырос на 310%, на миксеры — на 258%.

Теги: Ozon, продажи
Материалы по теме
Ozon зафиксировал рост спроса на пледы и подушки
Общество
Ozon увидел рост спроса на весы и суперфуды в преддверии лета
Общество
Ozon увидел всплеск спроса на машинки для стрижки и аппараты для маникюра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter