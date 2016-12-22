Автоконцерны предупредили о росте цен из-за пошлин Трампа

От пошлин на ввоз произведенных в ЕС машин пострадают сами американцы, предупреждают автопроизводители. Данный шаг, уверяют они, обернется потерей рабочих мест в США и серьезным ростом цен на автомобили

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Две ассоциации, представляющие как американских, так и иностранных производителей автомобилей, предупредили администрацию Дональда Трампа, что ввод пошлин в размере до 25% на импортируемые в США автомобили обернется целым рядом проблем, сообщает Reuters.

Ассоциация, представляющая Toyota Motor Corp., Volkswagen AG, BMW AG, Hyundai Motor Co и ряд других, отмечает, что новые пошлины несут угрозу для авторынка США. Они уверены, что меры обернутся потерей сотен тысяч рабочих мест в США, приведут к росту цен на транспортные средства для американских потребителей, а также снизят продажи и производство автомобилей в США. «Вместо того чтобы создавать рабочие места, эти тарифы приведут к потере сотен тысяч американских рабочих мест, которые заняты на производстве и продаже автомобилей и автозапчастей», — цитирует Рейтер заявление.

В заявлении другой ассоциации, представляющей в том числе американских производителей General Motors Co, Ford Motor Co, ввозные пошлины на автомобили также названы «ошибкой». «Мы полагаем, что ввод тарифов на импортируемые автомобили и запчасти к ним в конечном итоге нанесет ущерб экономической безопасности США и ударит по нашей национальной безопасности», — предупреждают они.

В минувшую пятницу Трамп пригрозил ввести пошлины на ввоз автомобилей, произведенных в ЕС. Во вторник Трамп на своей странице в Twitter предупредил, что введение этих тарифов уже на подходе.

«Мы заканчиваем наше исследование по пошлинам на автомобили из ЕС, который долгое время извлекал выгоду из США в виде торговых барьеров и пошлин. В конце концов все выровняется — и это не займет много времени!» — написал Трамп.

Альянс автопроизводителей подчеркивает, что их анализ данных по продажам автомобилей в 2017 году показывает, что ввод пошлин в размере 25% на авто из Европы приведет к среднему росту цен на $5,8 тыс. В общей сложности новые пошлины вынудят американцев дополнительно переплатить около $45 млрд в год.