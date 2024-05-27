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Прокуратура запросила семь лет для производителя систем безопасности

«Ъ»: прокуратура запросила семь лет для производителя систем безопасности Гошина
Поставщику систем безопасности для госведомств запросили семь лет колонии, его обвиняют в причинении ущерба на 362 млн руб. уроженцу Чечни Халидову. Защита указывает на нестыковки в деле и требует полностью оправдать бизнесмена
Александр Гошин
Александр Гошин (Фото: goshin_group / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Обвинение потребовало назначить владельцу крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» Александру Гошину семь лет колонии общего режима по статьям об особо крупном мошенничестве и покушении на таковое, пишет «Коммерсантъ».

«АСБ Рекордс» занималась созданием систем безопасности, в том числе для предприятий концерна «Росэнергоатом» и ФСИН. Дело против бизнесмена рассматривает Головинский райсуд.

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Первоначально Гошина подозревали в попытке хищения прав на имущества, дело против него открыли в ноябре 2022-го. Однако в феврале 2023 года, после явки на очную ставку, предпринимателя задержали и обвинили в фальсификации решения общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 185.5 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК). Следствие попросило Савеловский райсуд отправить бизнесмена в СИЗО, но ему назначили домашний арест.

С тех пор фабулу обвинения значительно изменили: в деле три эпизода, из которых следует, что бизнесмен разработал преступный план для незаконного получения прав на два здания, которые принадлежат зарегистрированной на Сейшельских островах компании Future Trends. Эти помещения арендуются спорткомплексом «Лихоборы». В материалах дела сказано, что Гошин убедил потерпевшего передать ему $20 тыс. в качестве оплаты услуг по переводу акций сейшельской компании «к новому владельцу» — Тимуру Халидову, но не сделал этого.

Следствие уверено, что Гошин составил поддельные документы для последующей продажи зданий, не поставив в известность бенефициара офшора, но из-за нехватки необходимых бумаг сделку провести не удалось. Общий ущерб составляет 362 млн руб., основная часть суммы — результат оценки стоимости зданий. При этом в начале расследования следствие оценило эти же строения в меньшую сумму — около 200 млн руб.

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Предприниматель отрицает доводы следствия, адвокат потребовал полностью оправдать своего подзащитного. Уголовное дело связано с конфликтом, возникшим между бизнес-партнерами из-за погашения налогов на сумму 70 млн руб., настаивает защита.

Выступая в суде, адвокат Денис Пронкин обратил внимание на расхождения в выводах следствия: прокуратура исходит из того, что потерпевший Тимур Халидов — бенефициар Future Trends и ее московской недвижимости, потому планы продать эти здания считаются уголовным преступлением. Однако, продолжил адвокат, в материалах дела есть документы, опровергающие эту связь, — они доказывают, что Гошин еще в 2011 году стал единственным владельцем и бенефициаром Future Trends и ее зданий. Недостоверность сведений в этих документах доказана не была, а следствие сделало свои выводы, опираясь только на позицию потерпевшего и его семьи, пояснил юрист.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
прокуратура Москвы
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