Задержанный за взятку краснодарский вице-губернатор подал в отставку

Сергей Власов (Фото: Администрация Краснодарского края)

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, которого задержали за взятку, подал в отставку, сообщил телеграм-каналу SHOT глава региона Вениамин Кондратьев.

Комментируя ситуацию с задержанием Власова, губернатор ответил: «Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем».

Сергей Власов возглавлял департамент строительства Краснодарского края. 24 мая источники ТАСС и местного портала 93.ru сообщил, что вице-губернатора задержали при получении взятки. Сумма взятки составляла 1,3 млн руб., сообщило госагентство. Взятку Власов получил от застройщика, уточняет 93.ru.

В администрации края сообщили, что вице-губернатор 23 мая и 24 мая находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности.

Власов пришел в главное управление строительства Краснодарского края в апреле 2020 года, а в декабре 2021-го возглавил его. С марта 2022 года он руководил департаментом строительства региона. В декабре 2022 года его назначили на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС края.