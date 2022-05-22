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Tages Anzeiger узнала о снятии Швейцарией санкций с «Еврохима»

По информации газеты, власти Швейцарии решили снять санкции с «Еврохима» после выхода Андрея Мельниченко из состава директоров компании
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Правительство Швейцарии сняло санкции с российской компании «Еврохим» после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Об этом сообщила газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.

По его информации, новым бенефициаром «Еврохима» стала Александра Мельниченко — жена предпринимателя. Таким образом, говорится в письме, у SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями». Также благодаря этому подтверждению банки вновь разблокировали счета «Еврохима», пишет газета.

«Еврохим» — один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. В компании трудятся более 26 тыс. человек по всему миру.

Мельниченко перестал быть владельцем СУЭК и «Еврохима» на фоне санкций ЕС
Бизнес
Андрей Мельниченко

Мельниченко попал в санкционный список Евросоюза 9 марта вместе с другими 13 российскими бизнесменами. В Евросоюзе пояснили, что включили в перечень тех бизнесменов, которые «оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода».

Санкции предусматривают заморозку активов европейской юрисдикции и запрет на въезд в страны Евросоюза, исключением стал въезд в случаях острой гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах, цели которых аналогичны санкционным. Швейцария 16 марта «скопировала» санкции ЕС против России.

Уже на следующий день после опубликования санкционного списка ЕС — 10 марта — Мельниченко покинул совет директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и перестал быть бенефициаром 92,2% ее акций. «После выхода Мельниченко из состава совета директоров и числа бенефициаров СУЭК контролируемая им доля сократилась до 0%», — рассказали в компании. В тот же день бизнесмен покинул совет директоров ведущего мирового производителя удобрений EuroChem Group (головная компания «Еврохим») и перестал быть его бенефициаром.

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Мельниченко ранее допускал, что если конфликт России и Украины не получится урегулировать, то мир рискует столкнуться с глобальным продовольственным кризисом. По его словам, цены на удобрения в мире резко выросли, и они «больше не по карману фермерам», а цепочки поставок продуктов питания, которые и так были нарушены из-за пандемии COVID-19, теперь страдают из-за санкций. Жертвами этого кризиса станут сельское хозяйство и продовольственные товары, считает бизнесмен.

«Это приведет к еще более высокой продовольственной инфляции в Европе и вероятной нехватке продовольствия в беднейших странах мира», — сказал Мельниченко. «События на Украине действительно трагичны. Нам срочно нужен мир», — отмечал он.

По данным Reuters, на Россию приходится 13% мирового производства удобрений. В стране производят калийные, фосфорные и азотсодержащие удобрений — основные элементы питания сельскохозяйственных культур и почвы.

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Андрей Мельниченко «ЕвроХим» санкции Швейцария
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