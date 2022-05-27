Forbes включил детей Дурова в рейтинг наследников российских миллиардеров

Лидером рейтинга снова стал Юсуф Алекперов с $21,4 млрд, он наследник основателя ЛУКОЙЛа. На пятой строчке — дети Павла Дурова, Forbes пишет, что их зовут Алина и Михаил, им достанется по $7,55 млрд

Юсуф Алекперов (Фото: личная страница Юсуфа Алекперова в «Вконтакте»)

Самым состоятельным наследником среди детей российских миллиардеров может стать Юсуф Алекперов, сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, он единственный ребенок бизнесмена, чье состояние оценивается в $21,4 млрд, пишет Forbes.

На второй строчке — дети владельца компаний СУЭК и «Еврохим» Андрея Мельниченко ($22,7 млрд): Тара (2012 года рождения) и Адриан (2017), на долю каждого приходится по $11,35 млрд состояния отца.

Третье место за детьми основного владельца компаний НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона ($22,7 млрд) — Викторией (1992) и сыном, чье имя точно неизвестно (2015), доля каждого из них — $11,35 млрд.

Четвертыми в списке значатся наследники совладельца НЛМК Владимира Лисина ($24,9 млрд). У него три ребенка — Дмитрий (1981), Юрий (1984) и Анастасия (1998), каждый из них может получить по $8,3 млрд.

Замкнул пятерку списка основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров, его состояние издание оценивает в $15,1 млрд. По данным Forbes, у бизнесмена двое детей — Алина (2009) и Михаил (2010), они могут получить по $7,55 млрд. В апреле Forbes впервые включил Дурова в список богатейших людей России, бизнесмен занял третью строчку. Позже журнал писал, что ряд «связанных с Россией» бизнесменов, включая Дурова, попросили американскую версию журнала не называть их российскими миллиардерами. Представитель бизнесмена тогда заявил Forbes, что Дуров уехал из России «много лет назад и не собирается возвращаться».

Forbes составляет свой рейтинг, деля состояние предпринимателей на всех признанных детей без учета супружеских долей и заявлений бизнесменов об отсутствии намерения передавать по наследству крупные суммы денег. Об этом, в частности, говорили Владимир Потанин и Михаил Фридман, указывает издание. Значительная часть капитала будет направлена на благотворительность.

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Состав списка по сравнению с версией 2021 года изменился, в него вошли пять детей из двух новых семей бизнесменов. Это два ребенка основателя финансового сервиса Revolut Николая Сторонского, каждый его наследник может получить по $3,55 млрд (13-е место) и три сына совладельца игровой компании Playrix Дмитрия Бухмана — $2,7 млрд на каждого (18-е место).

Дети богатейшего бизнесмена России по версии Forbes Владимира Потанина ($28,3 млрд) расположились на 11-м месте. Как отмечает издание, у владельца компании «Инеррос» семеро детей, доля каждого из них составит $4,05 млрд.

Всего к концу апреля в России издание насчитало 113 миллиардеров, их совокупный капитал составил $522 млрд. В случае равномерного деления общего состояния между всеми их 340 детьми каждый ребенок все равно остался бы миллиардером со средним состоянием $1,5 млрд.

В список самых богатых наследников миллиардеров вошли 52 ребенка из 20 семей, чей совокупный капитал равен $268 млрд. На каждого из детей приходится не менее $2,6 млрд.

Forbes составляет список богатейших наследников в России с 2016 года, с самого начала лидером рейтинга является Юсуф Алекперов (1990). Тогда его потенциальное состояние оценивалось в $8,9 млрд, к прошлом году оно выросло до $24 млрд.

Алекперову-младшему принадлежит 0,2% акций ЛУКОЙЛа, по состоянию на май этого года его пакет ценных бумаг оценивался в $90 млн, пишет издание. Он же получит и капитал отца в компании — 28,3%. После включения в британский санкционный список в апреле этого года Вагит Алекперов покинул руководящие посты в ЛУКОЙЛе, но акции не продал. Его сын владеет холдингом «Экто», объединяющим шесть компаний, крупнейшим по выручке из которых остается дилер Mercedes-Benz «Лукавто» — 11,4 млрд руб. в прошлом году.