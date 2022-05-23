В Oxfam назвали темпы появления в мире новых миллиардеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:57
Чемпионка «Ролан Гаррос» проиграла 97-й ракетке мира в 1-м круге турнира Спорт, 16:56
Кабмин разрешил энергетикам переносить сроки ввода объектов без штрафа Экономика, 16:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:49
Как защитить бизнес от кибератак при дефиците оборудования РБК и МегаФон, 16:47
Роспотребнадзор счел низкой вероятность завоза оспы обезьян в Россию Общество, 16:46
Мбаппе объяснил отказ «Реалу» нежеланием «уходить через черный ход» Спорт, 16:45
Курс евро упал ниже 59 руб. впервые с июня 2015 года Инвестиции, 16:29
Минэк заявил о достигшем предела укреплении рубля Экономика, 16:27
Белорусская армия начала новый этап проверки сил реагирования Политика, 16:22
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 16:21
В Москве выбрали финалистов конкурса на дизайн двух новых станций метро Недвижимость, 16:21
В Oxfam назвали темпы появления в мире новых миллиардеров Экономика, 16:15
Бочкарев сообщил о финальной стадии реконструкции стадиона «Москвич» Город, 16:12
Экономика ,  
0 

В Oxfam назвали темпы появления в мире новых миллиардеров

Oxfam: новый миллиардер появлялся в мире каждые 30 часов во время пандемии
По данным международной благотворительной организации, во время пандемии каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер. В то же время в этом году из-за роста цен стало больше нуждающихся
Фото: Евгения Новожевина / Reuters
Фото: Евгения Новожевина / Reuters

Во время пандемии каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер. В то же время в этом году число тех, кто стоит на пороге нищеты, может быстро увеличиваться. Такие данные содержатся в докладе Profiting from pain международной благотворительной организации Oxfam.

«Новый миллиардер появлялся во время пандемии [в 2020–2021 годах] каждые 30 часов. Примерно с такой же скоростью почти по миллиону человек могут оказываться в условиях крайней нищеты в 2022 году», — говорится в докладе.

Создатель Ethereum сообщил, что он больше не миллиардер
Технологии и медиа

В документе также говорится, что во время пандемии миллиардерами стали 573 человека, в то время как в этом году в условиях крайней нищеты, по прогнозам Oxfam, окажутся еще 263 млн жителей планеты, «со скоростью 1 млн человек каждые 33 часа». В Oxfam заявили, что представили доклад 23 мая, когда в Давосе проходит Всемирный экономический форум, первая встреча «мировой элиты» в очном формате после пандемии COVID-19.

«Состояние миллиардеров за первые 24 месяца пандемии COVID-19 выросло больше, чем за прежние вместе взятые 23 года. Общее состояние миллиардеров мира в настоящее время эквивалентно 13,9% мирового ВВП, это трехкратное увеличение по сравнению с 4,4% на 2000 год», — говорится в документе.

Самые высокие и рекордные прибыли в настоящее время получают корпорации в энергетическом секторе, пищевой промышленности и фармацевтической отрасли, где, по оценкам Oxfam, особенно много монополий. «Заработная плата [сотрудников] практически не изменилась, а работники испытывают на себе рост цен, которые сохранялись на самом высоком за десятилетия уровне на фоне COVID-19», — говорится в докладе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Эпоха iPod: как Apple создала самый популярный плеер в истории
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции

«Состояние миллиардеров в продовольственной отрасли и энергетике увеличилось на $453 млрд, что эквивалентно $1 млрд в каждые два дня. Пять крупнейших энергетических компаний — BP, Shell, Total Energies, Exxon и Chevron вместе получают прибыль в размере $2,6 тыс. в секунду. В настоящее время появилось 62 новых миллиардера в продовольственной отрасли», — отмечается в документе.

В апреле Forbes обновил общий рейтинг богатейших людей мира, его впервые возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. К 11 марта состояние бизнесмена составило $219 млрд, увеличившись за год на $68 млрд. Он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивалось в $171 млрд. На третьем месте вновь расположился президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арно со $158 млрд.

Дуров и Мильнер попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами
Бизнес
Павел Дуров

В топ-10 рейтинга в этом году также вошли:

  • Билл Гейтс — $129 млрд (плюс $5 млрд за год);
  • Уоррен Баффетт — $118 млрд (плюс $22 млрд, поднялся с 6-го места);
  • Ларри Пейдж — $111 млрд (плюс $20,5 млрд, поднялся с 8-го места);
  • Сергей Брин — $107 млрд (плюс $18 млрд, поднялся с 9-го места);
  • Ларри Эллисон — $106 млрд (плюс $13 млрд, упал с 7-го места);
  • Стив Балмер — $91,4 млрд (плюс $22,7 млрд, поднялся с 16-го места);
  • Мукеш Амбани — $90,7 млрд (плюс $6,2 млрд).

В начале марта РБК подсчитал, что некоторые российские миллиардеры богатели, несмотря на общий кризис. При этом состояние большинства из них в начале весны стремительно сокращалось: так, в день начала спецоперации богатейшие люди страны недосчитались более $38 млрд.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Oxfam бедность цены рост миллиардеры
Материалы по теме
Алиханов призвал российских миллиардеров швартовать яхты на Балтике
Политика
Дуров и Мильнер попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами
Бизнес
Топ-10 миллиардеров мира по версии Forbes. Фотогалерея
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter