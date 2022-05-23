В Oxfam назвали темпы появления в мире новых миллиардеров

Oxfam: новый миллиардер появлялся в мире каждые 30 часов во время пандемии

По данным международной благотворительной организации, во время пандемии каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер. В то же время в этом году из-за роста цен стало больше нуждающихся

Фото: Евгения Новожевина / Reuters

Во время пандемии каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер. В то же время в этом году число тех, кто стоит на пороге нищеты, может быстро увеличиваться. Такие данные содержатся в докладе Profiting from pain международной благотворительной организации Oxfam.

«Новый миллиардер появлялся во время пандемии [в 2020–2021 годах] каждые 30 часов. Примерно с такой же скоростью почти по миллиону человек могут оказываться в условиях крайней нищеты в 2022 году», — говорится в докладе.

В документе также говорится, что во время пандемии миллиардерами стали 573 человека, в то время как в этом году в условиях крайней нищеты, по прогнозам Oxfam, окажутся еще 263 млн жителей планеты, «со скоростью 1 млн человек каждые 33 часа». В Oxfam заявили, что представили доклад 23 мая, когда в Давосе проходит Всемирный экономический форум, первая встреча «мировой элиты» в очном формате после пандемии COVID-19.

«Состояние миллиардеров за первые 24 месяца пандемии COVID-19 выросло больше, чем за прежние вместе взятые 23 года. Общее состояние миллиардеров мира в настоящее время эквивалентно 13,9% мирового ВВП, это трехкратное увеличение по сравнению с 4,4% на 2000 год», — говорится в документе.

Самые высокие и рекордные прибыли в настоящее время получают корпорации в энергетическом секторе, пищевой промышленности и фармацевтической отрасли, где, по оценкам Oxfam, особенно много монополий. «Заработная плата [сотрудников] практически не изменилась, а работники испытывают на себе рост цен, которые сохранялись на самом высоком за десятилетия уровне на фоне COVID-19», — говорится в докладе.

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«Состояние миллиардеров в продовольственной отрасли и энергетике увеличилось на $453 млрд, что эквивалентно $1 млрд в каждые два дня. Пять крупнейших энергетических компаний — BP, Shell, Total Energies, Exxon и Chevron вместе получают прибыль в размере $2,6 тыс. в секунду. В настоящее время появилось 62 новых миллиардера в продовольственной отрасли», — отмечается в документе.

В апреле Forbes обновил общий рейтинг богатейших людей мира, его впервые возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. К 11 марта состояние бизнесмена составило $219 млрд, увеличившись за год на $68 млрд. Он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивалось в $171 млрд. На третьем месте вновь расположился президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арно со $158 млрд.

В топ-10 рейтинга в этом году также вошли:

Билл Гейтс — $129 млрд (плюс $5 млрд за год);

Уоррен Баффетт — $118 млрд (плюс $22 млрд, поднялся с 6-го места);

Ларри Пейдж — $111 млрд (плюс $20,5 млрд, поднялся с 8-го места);

Сергей Брин — $107 млрд (плюс $18 млрд, поднялся с 9-го места);

Ларри Эллисон — $106 млрд (плюс $13 млрд, упал с 7-го места);

Стив Балмер — $91,4 млрд (плюс $22,7 млрд, поднялся с 16-го места);

Мукеш Амбани — $90,7 млрд (плюс $6,2 млрд).

В начале марта РБК подсчитал, что некоторые российские миллиардеры богатели, несмотря на общий кризис. При этом состояние большинства из них в начале весны стремительно сокращалось: так, в день начала спецоперации богатейшие люди страны недосчитались более $38 млрд.