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Бизнес ,  
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Богатейшие наследники российских бизнесменов: рейтинг Forbes. Фотогалерея

Журнал Forbes назвал самых богатых наследников российских бизнесменов. Первую строчку снова занял сын главы ЛУКОЙЛа Юсуф Алекперов. В рейтинге есть новички — в топ-10 попали дети основателя Telegram Павла Дурова. Кто еще вошел в первую десятку — в фотогалерее РБК
1-е место. Наследник Вагита Алекперова
Фото:личная страница Юсуфа Алекперова во «ВКонтакте»
Фото: личная страница Юсуфа Алекперова во «ВКонтакте»

Наследник: Юсуф Алекперов (1990 г.р.)

Доля в наследстве: $24 млрд

Отец: президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, состояние — $24 млрд

2-е место. Наследники Леонида Михельсона
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Наследники: Виктория Михельсон (1992 г.р., на фото), сын (2015 г.р.)

Доли в наследстве: по $12,5 млрд

Отец: глава правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, состояние — $25 млрд

3-е место. Наследник Искандера Махмудова
Фото:ugmk.com
Фото: ugmk.com

Наследник: Джахангир Махмудов (1987 г.р.)

Доля в наследстве: $9,7 млрд

Отец: президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние — $9,7 млрд

4-е место. Наследники Владимира Лисина
Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Наследники: Дмитрий Лисин (1981 г.р.), Юрий Лисин (1984 г.р.), Анастасия Лисина (1998 г.р.)

Доли в наследстве: по $9,5 млрд

Отец: глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (на фото), состояние — $28,5 млрд

5-е место. Наследники Андрея Мельниченко
Фото:Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Наследники: Тара Мельниченко (2012 г.р.), Адриан Мельниченко (2017 г.р.)

Доли в наследстве: по $8,95 млрд

Отец: член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (на фото), состояние — $17,9 млрд

6-е место. Наследники Павла Дурова
Фото:Albert Gea / Reuters
Фото: Albert Gea / Reuters

Наследники: дочь (2009 г.р.), Михаил Дуров (2010 г.р.)

Доли в наследстве: по $8,6 млрд

Отец: основатель Telegram Павел Дуров (на фото), состояние — $17,2 млрд

7-е место. Наследники Геннадия Тимченко
Фото:Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Наследники: Наталья Тимченко, Ксения Франк (1985 г.р., на фото), Иван Тимченко (1995 г.р.)

Доли в наследстве: по $7,35 млрд

Отец: член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние — $22,1 млрд

8-е место. Наследница Андрея Козицына
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Наследница: Мария Козицына (1999 г.р.)

Доля в наследстве: $6,2 млрд

Отец: гендиректор УГМК Андрей Козицын (на фото), состояние — $6,2 млрд

9-е место. Наследницы Виктора Рашникова
Фото:mmk.ru
Фото: mmk.ru

Наследницы: Татьяна Рахно, Ольга Рашникова (1977 г.р., на фото)

Доли в наследстве: по $6,25 млрд

Отец: глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК), состояние — $12,5 млрд

10-е место. Наследники Леонида Федуна
Фото:Валерий Левитин / «Коммерсантъ»
Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»

Наследники: Антон Федун (1985 г.р., на фото слева), Екатерина Федун (1988 г.р.)

Доли в наследстве: по $5,4 млрд

Отец: вице-президент НК «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун (на фото справа), состояние — $10,8 млрд

мультимедиа Forbes Вагит Алекперов Юсуф Алекперов Леонид Михельсон Владимир Лисин
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Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров
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