Богатейшие наследники российских бизнесменов: рейтинг Forbes. Фотогалерея
Наследник: Юсуф Алекперов (1990 г.р.)
Доля в наследстве: $24 млрд
Отец: президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, состояние — $24 млрд
Наследники: Виктория Михельсон (1992 г.р., на фото), сын (2015 г.р.)
Доли в наследстве: по $12,5 млрд
Отец: глава правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, состояние — $25 млрд
Наследник: Джахангир Махмудов (1987 г.р.)
Доля в наследстве: $9,7 млрд
Отец: президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние — $9,7 млрд
Наследники: Дмитрий Лисин (1981 г.р.), Юрий Лисин (1984 г.р.), Анастасия Лисина (1998 г.р.)
Доли в наследстве: по $9,5 млрд
Отец: глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (на фото), состояние — $28,5 млрд
Наследники: Тара Мельниченко (2012 г.р.), Адриан Мельниченко (2017 г.р.)
Доли в наследстве: по $8,95 млрд
Отец: член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (на фото), состояние — $17,9 млрд
Наследники: дочь (2009 г.р.), Михаил Дуров (2010 г.р.)
Доли в наследстве: по $8,6 млрд
Отец: основатель Telegram Павел Дуров (на фото), состояние — $17,2 млрд
Наследники: Наталья Тимченко, Ксения Франк (1985 г.р., на фото), Иван Тимченко (1995 г.р.)
Доли в наследстве: по $7,35 млрд
Отец: член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние — $22,1 млрд
Наследница: Мария Козицына (1999 г.р.)
Доля в наследстве: $6,2 млрд
Отец: гендиректор УГМК Андрей Козицын (на фото), состояние — $6,2 млрд
Наследницы: Татьяна Рахно, Ольга Рашникова (1977 г.р., на фото)
Доли в наследстве: по $6,25 млрд
Отец: глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК), состояние — $12,5 млрд
Наследники: Антон Федун (1985 г.р., на фото слева), Екатерина Федун (1988 г.р.)
Доли в наследстве: по $5,4 млрд
Отец: вице-президент НК «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун (на фото справа), состояние — $10,8 млрд