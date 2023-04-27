В феврале Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка». Владелец марки — структуры похоронной ГК Ritual.ru — пока не решил, как его использовать, и даже признается, что для его индустрии — это «немножко на грани»

Олег Шелягов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

1 февраля 2023 года ООО «Ритуал.Рус» (входит в ГК Ritual.ru) получило регистрацию товарного знака «Грустно и точка», следует из данных Роспатента. Бренд зарегистрирован со сроком действия исключительного права до августа 2032 года по пяти классам международной классификации товаров и услуг:

06 (бронза; колокольчики; буквы и цифры из обычных металлов; бюсты металлические; винты металлические и т.д.);

19 (статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; фигурки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное и т.д.);

20 (софы; средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс и т.д.);

39 (прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные и т.д.);

45 (агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; бальзамирование; бюро похоронные; консультации по вопросам похоронных услуг, в том числе по вопросам погребения останков, праха умерших или погибших, проведения похорон, содержания мест захоронений; кремация; организация и проведение обряда прощания; организация салюта при погребении и перезахоронении и т.д.).

Заявку на торговый знак компания подала еще летом прошлого года. Как признался в интервью РБК Олег Шелягов. глава ГК Ritual.ru, подача заявки была «на эмоциях»: «Сказать, что этот бренд завтра будет использоваться в нашей сфере, — нет. Мы это сделали про запас, чтобы было. На самом деле мы к своей работе, миссии относимся серьезно. И «Грустно и точка» — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто-то другой».

Популярность использования в названии «... и точка» была вызвана сделкой по продаже российского бизнеса американской корпорацией McDonald's. В марте 2022-го известный фастфуд после начала специальной военной операции на Украине приостановил работу всех своих 850 ресторанов. Спустя несколько месяцев российский бизнес McDonald's выкупил бизнесмен из Кузбасса Александр Говор. Уже в июне сеть открыла первые рестораны под новым названием «Вкусно — и точка». Бренд McDonald's был для россиян символом западной культуры, и даже выбрать новое название для сети было непросто, объяснял тогда Говор. «Мы знали, что какое бы название ни выбрали, оно в любом случае не понравится сразу. Просто потому, что предыдущий бренд был очень любим и для многих был очень символичен. Люди видели символизм в том, что наша компания стала полностью российской, и активно обсуждали, что уход корпорации символизирует исход западной культуры из России». Сразу после презентации нового бренда, многие компании стали пытаться его использовать: «Умный и точка», «Чисто да и точка» и т.д.

«Вопросов со стороны «Вкусно и точка» [относительно регистрации бренда в ритуальной тематике] не было», — утверждает Шелягов. РБК направил запрос в сеть ресторанов.