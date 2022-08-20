«Грустно и точка»: на какие названия вдохновил новый бренд «Макдоналдса»
Сеть общепита «Вкусно — и точка», которая сменила ушедший из России «Макдоналдс», подала заявки на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой (у предшественника это был Happy Meal). Варианты для напитка: «ТочкаКола» и «Кола — и точка», для набора — «Кидс Комбо». Также компания подала заявки на новые бренды для бывших «Биг Мака» и «Макфлурри».
Тем временем само название новой сети вызвало поток заявок в Роспатент с похожими сочетаниями — для разных товаров и сервисов, от продуктов до ритуальных услуг. На какие слоганы вдохновил бывший «Макдоналдс» — в подборке РБК.
Кафе «Вкусно и остро»
Погребальные услуги «Грустно и точка»
Услуги по обеспечению продуктами и напитками, в том числе кофе, чаем, какао — COFEE I TO4KA
«Сухо и точка» планируется использовать как слоган для тепло- и гидроизоляции. Для тех же целей подана заявка на название «Тепло и точка»
Строительные материалы, трубы «Труба и точка»
Продажа бумаги и картона, печатной продукции, игр, организация культурно-просветительских мероприятий «Умный и точка»
Строительство, ремонт и установка оборудования «Чисто да и точка»