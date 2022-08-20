«Грустно и точка»: на какие названия вдохновил новый бренд «Макдоналдса»

Сеть общепита «Вкусно — и точка», которая сменила ушедший из России «Макдоналдс», подала заявки на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой (у предшественника это был Happy Meal). Варианты для напитка: «ТочкаКола» и «Кола — и точка», для набора — «Кидс Комбо». Также компания подала заявки на новые бренды для бывших «Биг Мака» и «Макфлурри».

Тем временем само название новой сети вызвало поток заявок в Роспатент с похожими сочетаниями — для разных товаров и сервисов, от продуктов до ритуальных услуг. На какие слоганы вдохновил бывший «Макдоналдс» — в подборке РБК.