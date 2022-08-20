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«Грустно и точка»: на какие названия вдохновил новый бренд «Макдоналдса»

Сеть общепита «Вкусно — и точка», которая сменила ушедший из России «Макдоналдс», подала заявки на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой (у предшественника это был Happy Meal). Варианты для напитка: «ТочкаКола» и «Кола — и точка», для набора — «Кидс Комбо». Также компания подала заявки на новые бренды для бывших «Биг Мака» и «Макфлурри».

Тем временем само название новой сети вызвало поток заявок в Роспатент с похожими сочетаниями — для разных товаров и сервисов, от продуктов до ритуальных услуг. На какие слоганы вдохновил бывший «Макдоналдс» — в подборке РБК.
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Кафе «Вкусно и остро»

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Погребальные услуги «Грустно и точка»

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru
Услуги по обеспечению учебного процесса, спортивных и культурно-просветительских мероприятий «Деньги — и точка»
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru
Косметические услуги, парикмахерские и салоны красоты «Дёшего и точка»
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Услуги по обеспечению продуктами и напитками, в том числе кофе, чаем, какао — COFEE I TO4KA

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru
Продажа мебели, зеркал, багета «Мебель Точка»
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru
Услуги по обеспечению продуктами и напитками «Полезно и точка»
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru
Услуги по организации мероприятий развлечения и досуга «Праздник и точка»
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

«Сухо и точка» планируется использовать как слоган для тепло- и гидроизоляции. Для тех же целей подана заявка на название «Тепло и точка»

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Строительные материалы, трубы «Труба и точка»

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Продажа бумаги и картона, печатной продукции, игр, организация культурно-просветительских мероприятий «Умный и точка»

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Строительство, ремонт и установка оборудования «Чисто да и точка»

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Анна Захарова
мультимедиа «Вкусно и точка» патент
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