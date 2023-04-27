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Глава столичной похоронной компании рассказал о тренде на экономию

Шелягов: «Люди начинают меньше тратить [на похороны]. Пока не кардинально».
Несмотря на «стабильный» чек похоронных расходов, россияне все же начали сокращать эти траты, рассказал глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов. Экономят на «излишествах» и ритуальной атрибутике
Олег Шелягов
Олег Шелягов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Люди начинают меньше тратить на похороны, рассказал в интервью РБК Олег Шелягов, глава ГК Ritual.ru: «Нельзя сказать, что сформировалась привычка во времена пандемии, потому что люди не каждый год, слава богу, хоронят. Но в целом относятся более экономно к подобного рода расходам. Мы видим это и по той атрибутике, которую они заказывают. Пока не кардинально, но мы видим легкое снижение средних чеков, и уменьшение на какие-то излишества».

Полный текст интервью с Олегом Шеляговым будет опубликован в 08:00 27 апреля.

Кто такой Олег Шелягов

В 2014 году бывший банкир Олег Шелягов стал совладельцем ЗАО «Ритуал-Сервис». Это ЗАО — одна из городских специализированных служб (ГСС) по вопросам похоронного дела, которые вплоть до 2013 году хоронили «отдельные категории» (пенсионеров, безработных) и обычных граждан, получая компенсацию из бюджета. Городу в таких службах (их было 21) принадлежало до 50% акций. В 2012 году на ГСС приходилось 57% объема заказов на ритуальные услуги. После 2013-го город начал активный выход из разных ГСС, но в проекте с Шеляговым остался. Выручка ЗАО в 2021 году (последние доступные данные) — 812 млн руб. В 2107 году был зарегистрирован товарный знак Ritual.ru, под которым в настоящее время работает ЗАО «Ритуал-Сервис» как многофункциональный центр ритуального обслуживания и магазин ритуальных товаров и услуг Ritual.ru.

Как рассказал Шелягов, «средний чек [похоронных] услуг по Москве — 80-100 тысяч рублей» и он называет эти расходы «стабильными». По его словам, на «стабильность» очень влияет наличие опции безвозмездного захоронения: «Больше всего выплата на это предусмотрена в Москве и я считаю, что это огромная заслуга мэра. И в эти средства — порядка 20 тысяч рублей вместе с федеральной компенсацией — если и не позволяют полностью уложиться в расходах на похороны, но точно позволяют организовать скромное захоронение на том участке, который вам выделят». С 1 февраля 2023-го, стандартный размер пособия на погребение составляет 7,79 тыс руб. Эта сумма может быть дополнена различными доплатами (например, за счет районного коэффициента, который действует на Дальнем Востоке и Крайнем, Севере или дополнительными выплатами). В Москве, например, на похороны безработного пенсионера дополнительно выплачивается 13,88 тыс руб. Если умерший был военнослужащим, ритуальные услуги будут оплачены по фактическим затратам — в Москве такое пособие на погребение составляет не более 48 тыс руб.

В 2021 году глава московского ГБУ «Ритуал» Артем Екимов (главный оператор похорон и столичных кладбищ; до прошлого года это ГБУ было партнером в ЗАО Шелягова в интересах города) оценивал среднюю сумму расходов на похороны примерно в 135 тыс. руб.: «Порядка 100–110 тыс. руб. собственно за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. руб.»

Согласно данным Росстата, в марте 2023-его средняя стоимость услуги «рытье могил» в Москве составила 17,718 тыс руб. (в сентябре 2022-го — 15,836 тыс руб.), в Московской области — 16,06 тыс руб. (15,34 тыс руб.). Общий объем российского рынка похоронных услуг в феврале (последние доступные данные) оценивался в 7,13 млрд руб., из которых на Москву пришлось 698 млн руб., Московскую область — 504 млн руб.

Шелягов привел также пример похоронных услуги, которая оказались не востребованной у населения — это онлайн-прощание. Такой формат церемонии появился на фоне пандемии коронавируса в 2020-ом и введения ограничений на очные мероприятия. «Дистанционные прощания были организованы и у городского предприятия, в крематориях стояли камеры, и у нас была группа, которая выезжала и делала онлайн, — рассказывает собеседник РБК. — Но даже во времена пандемии не было массового спроса, а сейчас это практически какие-то единичные обращения».

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
похороны могилы ритуальные услуги
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