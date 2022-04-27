Матвиенко раскритиковала главу Минсельхоза за проблемы у фермеров

Фермеры столкнулись с проблемами продажи своей продукции: ее не берут как сети, так и школы и больницы, заявила Матвиенко. Она отметила, что уже запрашивала доклад, и теперь потребовала от главы Минсельхоза сесть и отработать его

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей заявила, что недовольна, как Минсельхоз занимается проблемой фермеров. Видео с выступлением Матвиенко опубликовано на YouTube-канале верхней палаты парламента.

Во время выступления Матвиенко обратилась к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. По словам сенатора, ей «из глухой деревни одного из регионов» написал письмо фермер, который пожаловался на то, что не может продать свою продукцию. Из-за проблем мужчина был вынужден завести свиней, что было не его профилем, и теперь скармливает им свежую молочную продукцию, заявила Матвиенко, отметив, что подобное недопустимо.

«Две проблемы: <...> cети не берут, потому что у него [у фермера] без добавок хорошие, свежие продукты, срок хранения пять-шесть дней — им невыгодно. Они берут гадость, которая по полгода стоит и ничего с ней не делается, там намешано бог знает чего», — сказала Матвиенко.

Не берут продукцию фермеров и школы и больницы, поскольку из-за федерального закона № 44 о системе закупок уже «прикормлены» компании, продолжила она. «Почему в школы, детские сады не поставить свежую молочную продукцию? На рынке мне, фермеру, не пробиться, там спекулянты и перекупщики. Вот вам и цена! Короче, Дмитрий Николаевич [Патрушев], я от вас не отстану», — отметила спикер Совета Федерации.

Она попросила министра наладить систему поддержки «маленьких, средних, больших» фермеров и сделать так, чтобы могли «без препятствий и бюрократии» продавать свои товары. «Я вас [Патрушева] просила уже, вы мне обещали доложить. Я жду доклада! Вместе с министром промышленности сядьте и отработайте, — заявила Матвиенко.

Затем она также обратила внимание на проблемы цветочного бизнеса, который столкнулся с нехваткой импортных цветов. По словам сенатора, по этому вопросу уже пройдена «половина пути», но «в пользу Минфина»: были введены пошлины на цветы из Белоруссии, благодаря которым бюджет получит в год дополнительно 2,5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro Pro Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить Статьи Pro Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Статьи Pro Особняки, картины, книги — чем должники гасили долги в I кв. 2022 года Особняки, картины, книги — чем должники гасили долги в I кв. 2022 года Кейсы Pro Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Статьи Pro Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность Прогнозы Pro 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы Статьи Pro Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно Инструкции Pro Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Статьи

«Мы просим, ну отдайте эти 2,5 млрд, у вас их не было, на поддержку цветоводов. Ну отдайте! Не отдают. Дмитрий Николаевич [Патрушев], ему, естественно, надо мясо, молоко. Правильно, он к цветам плохо относится (надо с вашей супругой поговорить). Ну доведите вы до конца, ну там копеечная поддержка. Сейчас стало меньше импортных цветов, поддержите цветоводов, порадуйте наших женщин в это смурное время», — сказала Матвиенко.

В заключение спикер Совета Федерации призвала дать «свободу бизнесу», в противном случае пообещав выйти к правительству с плакатом. По ее словам, в России «народ такой предприимчивый», что не нужно сейчас «никого трогать». «Дайте им возможность: пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет <...> Не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают», — заявила Матвиенко. По ее мнению, если региональные парламенты начнут отслеживать ситуацию в этой сфере и «дадут какой-то стартовый капитал», то «экономика попрет такими темпами, что и прогнозы будут не нужны».