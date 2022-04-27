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Бизнес ,  
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Матвиенко раскритиковала главу Минсельхоза за проблемы у фермеров

Фермеры столкнулись с проблемами продажи своей продукции: ее не берут как сети, так и школы и больницы, заявила Матвиенко. Она отметила, что уже запрашивала доклад, и теперь потребовала от главы Минсельхоза сесть и отработать его
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей заявила, что недовольна, как Минсельхоз занимается проблемой фермеров. Видео с выступлением Матвиенко опубликовано на YouTube-канале верхней палаты парламента.

Во время выступления Матвиенко обратилась к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. По словам сенатора, ей «из глухой деревни одного из регионов» написал письмо фермер, который пожаловался на то, что не может продать свою продукцию. Из-за проблем мужчина был вынужден завести свиней, что было не его профилем, и теперь скармливает им свежую молочную продукцию, заявила Матвиенко, отметив, что подобное недопустимо.

«Две проблемы: <...> cети не берут, потому что у него [у фермера] без добавок хорошие, свежие продукты, срок хранения пять-шесть дней — им невыгодно. Они берут гадость, которая по полгода стоит и ничего с ней не делается, там намешано бог знает чего», — сказала Матвиенко.

Не берут продукцию фермеров и школы и больницы, поскольку из-за федерального закона № 44 о системе закупок уже «прикормлены» компании, продолжила она. «Почему в школы, детские сады не поставить свежую молочную продукцию? На рынке мне, фермеру, не пробиться, там спекулянты и перекупщики. Вот вам и цена! Короче, Дмитрий Николаевич [Патрушев], я от вас не отстану», — отметила спикер Совета Федерации.

Матвиенко удивилась, что в России «даже гвозди» импортные
Бизнес
Валентина Матвиенко

Она попросила министра наладить систему поддержки «маленьких, средних, больших» фермеров и сделать так, чтобы могли «без препятствий и бюрократии» продавать свои товары. «Я вас [Патрушева] просила уже, вы мне обещали доложить. Я жду доклада! Вместе с министром промышленности сядьте и отработайте, — заявила Матвиенко.

Затем она также обратила внимание на проблемы цветочного бизнеса, который столкнулся с нехваткой импортных цветов. По словам сенатора, по этому вопросу уже пройдена «половина пути», но «в пользу Минфина»: были введены пошлины на цветы из Белоруссии, благодаря которым бюджет получит в год дополнительно 2,5 млрд руб.

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«Мы просим, ну отдайте эти 2,5 млрд, у вас их не было, на поддержку цветоводов. Ну отдайте! Не отдают. Дмитрий Николаевич [Патрушев], ему, естественно, надо мясо, молоко. Правильно, он к цветам плохо относится (надо с вашей супругой поговорить). Ну доведите вы до конца, ну там копеечная поддержка. Сейчас стало меньше импортных цветов, поддержите цветоводов, порадуйте наших женщин в это смурное время», — сказала Матвиенко.

В заключение спикер Совета Федерации призвала дать «свободу бизнесу», в противном случае пообещав выйти к правительству с плакатом. По ее словам, в России «народ такой предприимчивый», что не нужно сейчас «никого трогать». «Дайте им возможность: пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет <...> Не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают», — заявила Матвиенко. По ее мнению, если региональные парламенты начнут отслеживать ситуацию в этой сфере и «дадут какой-то стартовый капитал», то «экономика попрет такими темпами, что и прогнозы будут не нужны».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Валентина Матвиенко фермеры Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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