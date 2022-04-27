Матвиенко: если не будет свободы бизнеса, пойду к правительству с плакатом

Матвиенко пообещала пикет у правительства, если бизнесу не дадут свободу

По словам Матвиенко, в России «народ такой предприимчивый», что не нужно сейчас «никого трогать». В случае если бизнесу «не дадут свободу», спикер Совета Федерации обещала выйти к правительству с плакатом

Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В России живет предприимчивый народ, нужно дать ему возможность развивать бизнес и создавать рабочие места, заявила на заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Трансляция велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет — возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», — заявила Матвиенко.

В России «народ такой предприимчивый», продолжила она. «Дайте им возможность: пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет <...> Не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают», — сказала спикер Совета Федерации.

Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере и «дать какой-то стартовый капитал». «Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут», — добавила Матвиенко.

С конца февраля западные страны начали ужесточать санкции против России. На фоне новых ограничений правительство объявило о мерах поддержки бизнеса, в частности отменило плановые проверки ИП и малого бизнеса до конца года, а также объявило о программе льготной ипотеки и отсрочки от призыва для сотрудников ИТ-компаний.

Президент Владимир Путин также поручил правительству, правоохранительным органам и МЧС снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес. 22 апреля в МЧС сообщили, что уменьшили число плановых проверок пожарной безопасности предприятий на 80%.