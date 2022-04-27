Приложение «Аэрофлота» удалили из App Store

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Приложение российской авиакомпании «Аэрофлот» теперь недоступно в App Store, следует из данных сервиса и сообщения перевозчика. В Google Play приложение скачать по-прежнему можно, убедился корреспондент РБК.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что уже установленное на устройства с операционной системой iOS или Android мобильное приложение продолжит стабильно работать.

«В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — предупредили в авиакомпании.

В ней добавили, что для тех, кто не успел установить приложение «Аэрофлота» на устройства с iOS, доступно веб-приложение — закладка на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании. Чтобы его установить, нужно открыть сайт «Аэрофлота» в браузере Safari, кликнуть иконку «Действия», выбрать в меню пункт «На экран «Домой» и добавить иконку.

«Аэрофлот» в числе ряда других российских компаний попал под санкции США и Великобритании, связанные с событиями на Украине. Приложения организаций, против которых введены ограничения, начали удалять из App Store. Помимо приложения «Аэрофлота» из магазина убрали приложения ряда попавших под санкции банков, в том числе Сбербанка и Альфа-банка.