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Приложение «Аэрофлота» удалили из App Store

«Аэрофлот» AFLT ₽32,4 +7,36% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Приложение российской авиакомпании «Аэрофлот» теперь недоступно в App Store, следует из данных сервиса и сообщения перевозчика. В Google Play приложение скачать по-прежнему можно, убедился корреспондент РБК.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что уже установленное на устройства с операционной системой iOS или Android мобильное приложение продолжит стабильно работать.

«В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — предупредили в авиакомпании.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В ней добавили, что для тех, кто не успел установить приложение «Аэрофлота» на устройства с iOS, доступно веб-приложение — закладка на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании. Чтобы его установить, нужно открыть сайт «Аэрофлота» в браузере Safari, кликнуть иконку «Действия», выбрать в меню пункт «На экран «Домой» и добавить иконку.

«Аэрофлот» в числе ряда других российских компаний попал под санкции США и Великобритании, связанные с событиями на Украине. Приложения организаций, против которых введены ограничения, начали удалять из App Store. Помимо приложения «Аэрофлота» из магазина убрали приложения ряда попавших под санкции банков, в том числе Сбербанка и Альфа-банка.

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