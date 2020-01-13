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Эксперты объяснили повышение тарифов сотовой связи

Тарифы сотовой связи повышаются из-за роста потребления услуг, и новые пакеты, на которые переводят пользователей, включают бóльший объем мобильного трафика, сообщил РБК аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

«Классическая же телефония — голосовая мобильная связь — сейчас не растет, а в ряде регионов показывает снижение. Люди не так активно звонят, вместо этого используют мессенджеры», — сказал он. По его словам, ожидаемое повышение цен — плановое: операторы регулярно обновляют архивные тарифы и выпускают новые, и рост стоимости услуг сотовой связи в России является одним из самых низких в мире.

Россияне, в свою очередь, почувствовали повышение тарифов мобильной связи на 10–12% за год, согласно опросу, проведенному TelecomDaily в ноябре. «В этом году будет такое же повышение, если государство не будет субсидировать затраты на исполнение законов, и это еще сдержанный прогноз», — сообщил РБК гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, компании переводят абонентов на новые тарифы «с целью увеличения объема услуг и повышения цен». «Новые тарифы дороже, но при этом и с большим объемом услуг. Каждый год у абонентов удваивается объем скачивания данных, а значит, и хранить данных операторам нужно больше. То есть и повышение цен будет ежегодным, а не разовым», — объяснил Кусков.

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
Технологии и медиа

На этой неделе повысят тарифы две компании из «большой четверки» российских операторов — «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Свое решение они объяснили затратами на выполнение требований законов и ростом потребления услуг абонентами. Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сообщила, что в 2020 году тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 10–25%.

Теги: сотовые операторы, тарифы, мобильная связь, новости РБК
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