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В ОАК рассказали об около 40 недособранных самолетах на заводах

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре сейчас находятся более 20 самолетов Superjet 100 «в различной степени готовности», примерно столько же МС-21 — на площадке Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), поступившем в РБК. Ранее об этом написали «Ведомости».

К серийному производству и завершению сборки этих самолетов приступят по завершении летных испытаний и сертификации отечественных систем, сообщили в ОАК.

В Минпромторге заявляли, что сертификация авиадвигателя ПД-8 в составе импортозамещенного SJ-100 начнется в 2025 году и завершится до конца года. Сейчас идут сертификационные летные испытания с франко-российскими двигателями SaM146. Что касается МС-21, один из них, частично импортозамещенный, «находится в высокой степени готовности к первому полету», а испытания полностью российского образца должны начаться весной 2025 года, сообщили в ОАК.

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Фото:Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

«Изготовление планеров самолетов «впрок» не является проблемой — напротив, это решение, направленное на ускорение производства после сертификации российского облика машин», — указали в корпорации.

Сейчас идет работа по импортозамещению около 80 систем, сообщили в «Ростехе». Там отметили, что, когда сроки сжаты, сборка самолетов, разработка и производство комплектующих и бортовых систем ведутся параллельно с сертификационными полетами, чтобы ускорить вывод импортозамещенных лайнеров на рынок.

SJ-100 разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого», которая с 2020 года переименована в «Региональные самолеты» и является филиалом ПАО «Яковлев». Первый полет борт совершил в 2008 году, в коммерческую эксплуатацию был введен в 2011-м. На тот момент импортные комплектующие составляли почти 80% конструкции. В 2018 году было объявлено о создании новой модели самолета с большей долей российских частей, тогда же ОАК был передан в «Ростех». В мае глава госкорпорации Сергей Чемезов рассказывал в интервью РБК, что импортозамещенную версию могут переименовать в «Яковлев».

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями «Ростеха». Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Первый полет состоялся в мае 2017 года. Осенью 2018 года «Аэрокомпозит», производитель композитного крыла для МС-21, попал под санкции США и лишился возможности закупать импортное сырье для крыла. Тогда разработкой российского аналога занялся «Росатом», но крыло опытных машин было сделано с применением иностранных композитов. В конце 2021 года МС-21 получил базовый сертификат в Росавиации. Самолет тогда был валидирован с иностранными двигателями и импортным сырьем для крыла.

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ОАК Объединенная авиастроительная корпорация Superjet SSJ100 Суперджет МС-21
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