«Ростех» показал первый полет Superjet с российским двигателем ПД-8

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Опытный образец пассажирского самолета SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 совершил первый испытательный полет, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В компании рассказали, что самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. «Полетное задание выполнено в полном объеме. ПД-8 показали стабильную работу — в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах», — говорится в сообщении.

Там отметили, что до конца марта планируется передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в апреле к сертификационным летным испытаниям «присоединится еще один, полностью российский борт с двигателями ПД-8». Получение сертификата на двигатель запланировано на осень 2025 года, добавили в госкорпорации.

Работы по созданию импортозамещенного SJ-100 выполняются под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а двигатели созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Всего в рамках работ замещается около 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси и другие компоненты.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей России сообщил, что в первой половине 2025 года помимо первого полета SJ-100 с двигателем ПД-8 также планируется провести первые испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14.