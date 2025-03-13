Власти сократили срок действия отчетов для согласования ухода иностранцев

Минфин вдвое сократил сроки действия отчетов об оценке активов, которые готовят к выкупу у иностранных инвесторов, с шести до трех месяцев. Компаниям, обратившимся к властям до изменения правил, придется провести повторную оценку

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин в феврале усложнил правила выхода иностранных инвесторов из капитала российских компаний. Теперь с момента составления отчета об оценке стоимости актива до заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России может пройти не более трех месяцев. «Заявителем обеспечивается представление отчета об оценке предмета сделки (операции), составленного не более чем за три месяца до даты заседания подкомиссии, в том числе его актуализация. При этом срок с даты проведения оценки предмета сделки (операции) до даты составления отчета об оценке предмета сделки (операции) не должен превышать шести месяцев», — следует из обновленной формы, размещенной 21 февраля на сайте Минфина, обнаружил РБК.

До февраля 2025 года отчет об оценке стоимости актива (доли капитала в компании) мог быть составлен за полгода до заседания подкомиссии. Как пояснил источник РБК в Минфине, изменение потребовалось, чтобы «более точно рассчитывать взнос (в федеральный бюджет. — РБК)».

Источник РБК в одной из компаний, подавших заявку по старым правилам до их изменения, говорит, что от процедуры согласования оказались отсечены сразу около 90 компаний, российские собственники которых планировали выкупить доли иностранных инвесторов в капитале. Эти компании составляли отчет об оценке осенью 2024 года. Заявки на сделки они подавали через Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой в зависимости от специализации. Теперь заявителям предстоит заново провести оценку бизнеса и составить отчет о ней. Собеседник РБК указывает, что оценка и отчет стоят сегодня от 0,5 млн до 2 млн руб., эти расходы компаниям не возместят, оценку придется заказывать повторно.

В Минпромторге отказались от комментариев, в Минсельхозе переадресовали вопросы РБК в Минфин, в Минстрое не ответили на запрос. «Заседания подкомиссии продолжают проходить в 2025 году на постоянной основе», — ответили РБК в пресс-службе Минфина.

Какую долю от продажи актива получает бюджет

В федеральный бюджет поступают взносы со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных государств. Такие сделки должна согласовывать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, конкретно разрешение на такие сделки выдает ее подкомиссия, ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Уплата взносов в бюджет — одно из оснований для положительного решения подкомиссии о согласовании сделки.

С четвертого квартала 2024 года российские власти увеличили взнос в бюджет с таких сделок с 15 до 35%, а обязательный дисконт к рыночной цене актива — с 50 до 60%. Для сделок дороже 50 млрд руб. введено обязательство получать одобрение президента.

По данным «Электронного бюджета», сумма поступивших в казну взносов со сделок по продаже иностранного бизнеса в 2024 году составила 161,79 млрд руб. В 2025 году по состоянию на 10 марта сумма взносов составила 71,4 млрд руб. В доходах бюджета эти поступления отражаются как «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций».

По данным агентства AK&M, в 2024 году совершены 58 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Общий объем таких сделок составил $3,38 млрд. В 2023 году таких сделок было 97, их общий объем составлял $11,14 млрд.

Что говорят юристы

Юрий Николаев, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры», рассказал РБК, что в последние месяцы серьезно выросло количество отказов компаниям, подавшим заявки на сделки по выкупу принадлежащих иностранным партнерам долей. «Большинство обращений к нам сейчас связаны именно с такими отказами. Причем отказы не только на уровне правкомиссии, где уже ничего нельзя сделать, а именно на уровне профильных министерств. Эти отказы связаны в том числе с пропуском сроков оценки», — отметил он.

Александр Надмитов, управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры», сказал, что корректировки правил Минфина направлены на обеспечение актуальности и достоверности представляемых данных об оценке стоимости компаний при рассмотрении заявок.

Елена Андрианова, старший юрист практики антимонопольного права и регулирования SEAMLESS Legal, говорит, что согласно ранее действовавшей форме заявления отчет действовал шесть месяцев с даты составления. «Но на практике органы власти, согласующие такие сделки, по-разному подходили к тому, с какой именно даты отсчитывать срок: с даты оценки или с даты составления отчета. На практике известны случаи применения обоих подходов. Можно сказать, что внесенные в феврале изменения вносят определенную ясность относительно того, каким образом необходимо рассчитывать установленные сроки», — считает юрист.

Она отметила, что обновленные правила по срокам действия отчета об оценке применяются ко всем заявлениям, в том числе тем, что уже поданы и находятся на рассмотрении профильными министерствами или Минфином. Из-за этого заявителям приходится приводить комплекты документов в соответствие с действующими правилами. «Вопрос о сроках действия отчета об оценке всегда был и остается одним из наиболее острых. На практике заявители достаточно часто сталкиваются с тем, что им приходится обновлять отчет об оценке по ходу рассмотрения заявления из-за истечения формальных сроков его действия», — рассказала Андрианова.