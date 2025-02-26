«Автодор» оценил последствия ухода французской Vinci для российских дорог

Французская компания этой зимой вышла из российских активов, они оказались под контролем группы «Нацпроектстрой». В «Автодоре» отметили, что уход Vinci из России связан с санкционной политикой ЕС

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Уход из России одного из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы — французской Vinci — не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность «Автодора», говорится в поступившем в РБК комментарии госкомпании.

«Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств — членов Европейского союза и не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность «Автодора», — заявили в компании.

Там уточнили, что сотрудничество с Vinci «позволило применить опыт иностранных компаний и в строительстве, и процессах эксплуатации платных скоростных дорог» на старте формирования их сети, теперь же деятельность в этой области ведут российские компании с высоким технологическим уровнем работы.

Об уходе французской компании из России стало известно накануне. Vinci вышла из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс: группа «Нацпроектстрой» выкупила долю Vinci в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) и стала единоличным владельцем. СЗКК реализует проект строительства и эксплуатации головного участка скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15–58-й км.

Зимой была закрыта еще одна сделка — «Нацпроектстрой» получил 100% долей в ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП; взимает плату за проезд по М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-3 «Украина») от нидерландской компании Highway Operations BV, которая наполовину принадлежала Vinci.

«Нацпроектстрой» создавался ВЭБ и бизнесменом Аркадием Ротенбергом (в группу вошли активы связанных с ним «Мостотреста» и строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго»). В конце 2023 года ВЭБ продал свою долю в «Нацпроектстрое» (48%) крупнейшему подрядчику железнодорожного строительства — группе компаний «1520» Алексея Крапивина, который владеет еще 4% компании как физическое лицо и является гендиректором «Нацпроектстроя».