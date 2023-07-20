Крупнейшую в России типографию продали на аукционе

Московский бизнесмен Денис Избрехт выкупил Первую образцовую типографию — лидера по общему тиражу среди российских полиграфических предприятий. Попытка продать актив в 2016 году закончилась судом и возвратом в госсобственность

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

100% акций АО «Первая образцовая типография», принадлежавших государству, были проданы в ходе аукциона, соответствующая информация опубликована на официальном сайте по реализации государственного и муниципального имущества. Торги состоялись 19 июля на основании соответствующего распоряжения Росимущества от 4 апреля. Актив был продан по цене 4,9 млрд руб. при начальной ставке почти 3 млрд руб. и шаге 149,5 млн руб. Единственным участником и победителем аукциона стал Денис Избрехт.

В пресс-службе Росимущества подтвердили РБК продажу актива, однако все уточняющие вопросы переадресовали покупателю. Также поступил и представитель Первой образцовой типографии, уточнив лишь, что «все производственные филиалы работают стабильно и выполняют обязательства по заключенным договорам».

Про покупателя из публичных источников известно немного. По данным СПАРК, он является, в частности, гендиректором и владельцем 25% ООО «Аркада Холдинг» (основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами), половиной в которой владеет миллиардер Дмитрий Мазепин. В СМИ Избрехта представляют как московского бизнесмена, который, в частности, участвовал в сделках по покупке гипермаркетов «Метрика» и площадей в ЦУМе на Петровке. «Ведомости» также называли Избрехта партнером инвестиционной компании А1 (входит в консорциум «Альфа-Групп»): по данным источника издания на октябрь 2022 года, им принадлежат доли в Центре фанерной торговли (ЦФТ). В 2021 году «Интерфакс» упоминал бизнесмена как вице-президента по проектам развития бизнеса группы компаний «Интегра», специализирующейся на нефтесервисных услугах (но на официальном сайте компании информации о нем нет). Связаться с Избрехтом на момент публикации не удалось.

В перечень проданного имущества, помимо московского отделения Первой образцовой типографии, входят семь ее филиалов. Один из них — Ульяновский дом печати — является крупнейшим по тиражу полиграфическим предприятием в России, следует из данных Российской книжной палаты за 2022 год: общее число изданий превышает 8,2 тыс., совокупный тираж — 50,3 млн экземпляров. В топ-50 также входят Чеховский печатный двор и дом печати «Вятка». На сайте типографии указано, что по итогам 2021 года каждая четвертая книга и брошюра в стране была создана предприятиями «Первой образцовой».

Согласно проекту договора, опубликованному в документации к лоту, в течение пяти лет после приватизации новый собственник не сможет перепрофилировать актив. По условиям сделки, не менее 75% выручки от реализации продукции, работ и услуг компании должны быть обеспечены полиграфической деятельностью. Кроме того, покупатель будет обязан обеспечить финансирование производства полиграфической продукции типографии в размере 1,5 млрд руб., приобретение полиграфического оборудования, а также капитальный ремонт производственных и складских помещений.

Чем известна Первая образцовая типография

Полиграфическое предприятие, правопреемником которого выступает Первая образцовая типография, было основано в 1876 году. В 1884-м ее объединили вместе с несколькими печатными предприятиями в издательство

«Товарищество И.Д. Сытина». В 1919 году типографию национализировали и переименовали в «Первую образцовую».

В июле 2013 года типография, тогда на 100% принадлежавшая государству, вошла в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы. В 2016-м она была выкуплена из госсобственности компанией ООО «Юнитекс» за 2 млрд руб. По данным отчета Российского аукционного дома, «Первая образцовая» тогда стала самым дорогим приватизированным госактивом. Предполагалось, что «Юнитекс», связанный с девелоперской компанией Vesper, построит на месте московской типографии элитный жилой комплекс. Однако спустя год типографию вернули в госсобственность по иску ООО «Авеню», которое настаивало на том, что лот был продан с аукциона с минимальной наценкой и в действительности стоил дороже 2 млрд руб.

Выручка АО «Первая образцовая типография» в 2022 году составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 148,4 млн руб. По собственным данным, основу ассортимента всей производимой филиалами типографии продукции составляют книги. Кроме того, компания занимается корпоративной полиграфией, ручным художественным переплетом, а также развивает сервис самиздата Prime Publish.