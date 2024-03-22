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Военная операция на Украине ,  
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Школы Петербурга примут 800 детей и учителей из Белгородской области

Беглов: эвакуированные белгородские школьники начнут учебу в школах Петербурга
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В новой четверти к занятиям в школах Петербурга приступят школьники из Белгородской области, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале.

«Всего Петербург примет группу из 800 человек — детей в сопровождении педагогов. Они начнут приезжать в город уже со следующей недели», — написал Беглов.

Места, где остановятся дети, и школы, где они будут учиться, подготовили на этой неделе, уточнил он.

Ульяновская область примет не менее 150 белгородских детей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в телеграм-канале.

«Примем и разместим не менее 150 детей из Белгородской области. Поручил готовить наши санатории «Итиль» и «Радон» для размещения ребят», — говорится в сообщении.

Для школьников также организуют учебу в местных школах и культурную программу.

Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков (в центре)

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. В конце марта из-за сложной обстановки власти приняли решение об эвакуации детей из региона.

19 марта глава области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут 9 тыс. детей. До 1,5 тыс. детей примет Ставропольский край. Глава региона Владимир Владимиров сообщил, что для эвакуированных организуют проживание, питание и учебный процесс.

На следующий день о приеме детей объявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Дети смогут остановиться в двух лагерях, двух санаториях, на базе отдыха, а также на базе двух дворцов спорта. Детей из Белгородской области примут также Калужская область, Дагестан, Подмосковье. Эвакуация детей продлится минимум три недели, срок может быть продлен.

Школы Петербурга примут 800 детей и учителей из Белгородской области
Школы Петербурга примут 800 детей и учителей из Белгородской области

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Белгородская область Санкт-Петербург Ульяновск школьники
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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