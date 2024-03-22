Школы Петербурга примут 800 детей и учителей из Белгородской области

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В новой четверти к занятиям в школах Петербурга приступят школьники из Белгородской области, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале.

«Всего Петербург примет группу из 800 человек — детей в сопровождении педагогов. Они начнут приезжать в город уже со следующей недели», — написал Беглов.

Места, где остановятся дети, и школы, где они будут учиться, подготовили на этой неделе, уточнил он.

Ульяновская область примет не менее 150 белгородских детей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в телеграм-канале.

«Примем и разместим не менее 150 детей из Белгородской области. Поручил готовить наши санатории «Итиль» и «Радон» для размещения ребят», — говорится в сообщении.

Для школьников также организуют учебу в местных школах и культурную программу.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. В конце марта из-за сложной обстановки власти приняли решение об эвакуации детей из региона.

19 марта глава области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут 9 тыс. детей. До 1,5 тыс. детей примет Ставропольский край. Глава региона Владимир Владимиров сообщил, что для эвакуированных организуют проживание, питание и учебный процесс.

На следующий день о приеме детей объявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Дети смогут остановиться в двух лагерях, двух санаториях, на базе отдыха, а также на базе двух дворцов спорта. Детей из Белгородской области примут также Калужская область, Дагестан, Подмосковье. Эвакуация детей продлится минимум три недели, срок может быть продлен.