Гладков: более 500 белгородских детей вывезут в Самарскую область

Более 500 белгородских детей вывезут в Самарскую область

Самарская область примет 540 детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Часть детей отправят в Астраханскую область.

«150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей», — написал Гладков.

Детей примут на три недели, в случае необходимости родители смогут попросить глав регионов оставить их до конца учебного года.

Помощь белгородским семьям также предложили власти Вологодской области, отметил Гладков.⠀

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины. В конце марта из-за сложной обстановки власти приняли решение начать вывозить детей из региона.

Об эвакуации 9 тыс. детей Гладков объявил 19 марта. Готовность принять детей выразили власти нескольких регионов. В частности, Ставрополье примет около 1,5 тыс. детей. Учебный процесс для 800 белгородских школьников организуют в Петербурге.

Дети из Белгородской области уедут также в Калужскую и Ульяновскую области, Дагестан, Подмосковье. Они пробудут в эвакуации минимум три недели.