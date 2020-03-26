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Белоусов назвал преступлением рост тарифов на доставку из ресторанов

Первый зампред правительства Андрей Белоусов поручил ФАС разобраться с повышением агрегаторами тарифов на доставку еды из ресторанов. Рост стоимости услуги он назвал преступлением. Крупнейшие доставщики повышение цен отрицают
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В четверг на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса первый зампред правительства России Андрей Белоусов сообщил о том, что агрегаторы доставки готовой еды подняли тарифы.

«[...]У нас рестораны стали пытаться запустить онлайн-продажи. В большинстве, даже маленьких ресторанах, есть набор клиентов, у них есть карты и дисконтные карты, у них есть адреса. Вот они пытаются до них достучаться, в зоне шаговой доступности, чтобы еду им развозить. Что сделали провайдеры? Тарифы подняли тут же», — сообщил Белоусов, не уточнив, о каких тарифах идет речь.

Однако первый зампред правительства рассказал президенту, что дал поручение Федеральной антимонопольной службе разобраться и «принять меры». «Я говорю совершенно открыто. Я считаю, что это просто преступление в той ситуации, которая сейчас происходит», — заключил Белоусов.

РБК направил запрос в ФАС.

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Представители двух крупнейших сервисов доставки — «Яндекс.Еда» и Delivery Club — сообщили, что не повышали комиссии для партнеров. Размеры комиссий не раскрываются.

Delivery Club, наоборот снизил комиссию для новых партнеров. Кроме того, такие рестораны будут автоматически попадать в специальную подборку в приложении и на сайте, которая позволит пользователям легко их найти, сообщили в компании. Это одна из мер оказания помощи малому и среднему бизнесу от Mail.ru Group (агрегатор входит в СП Mail.ru Group и Сбербанка), о которых ранее заявляла компания.

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В компании «Яндекс» сообщили, что комиссии для партнеров не увеличивались и не будут увеличиваться, а стоимость доставки для клиентов определяется динамически в зависимости от ряда факторов — расстояния, текущего спроса, количества курьеров на линии и т.д. Представитель компании также добавил, что «Яндекс» сократил сроки подключения с семи дней до одних суток с момента предоставления информации.

В «Яндексе» сообщили, что в последние дни подключали по 200 с лишним ресторанов в сутки — в шесть раз больше обычного. Резко выросло число запросов на акции, редактирование меню, изменение режима работы. Количество заявок у Delivery Club также выросло за прошлую неделю втрое и превысило данные позапрошлой недели.

Автор: Анна Левинская
Теги: Андрей Белоусов, Владимир Путин, рестораны, Delivery Club, Яндекс
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