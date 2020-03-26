Белоусов назвал преступлением рост тарифов на доставку из ресторанов

Первый зампред правительства Андрей Белоусов поручил ФАС разобраться с повышением агрегаторами тарифов на доставку еды из ресторанов. Рост стоимости услуги он назвал преступлением. Крупнейшие доставщики повышение цен отрицают

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В четверг на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса первый зампред правительства России Андрей Белоусов сообщил о том, что агрегаторы доставки готовой еды подняли тарифы.

«[...]У нас рестораны стали пытаться запустить онлайн-продажи. В большинстве, даже маленьких ресторанах, есть набор клиентов, у них есть карты и дисконтные карты, у них есть адреса. Вот они пытаются до них достучаться, в зоне шаговой доступности, чтобы еду им развозить. Что сделали провайдеры? Тарифы подняли тут же», — сообщил Белоусов, не уточнив, о каких тарифах идет речь.

Однако первый зампред правительства рассказал президенту, что дал поручение Федеральной антимонопольной службе разобраться и «принять меры». «Я говорю совершенно открыто. Я считаю, что это просто преступление в той ситуации, которая сейчас происходит», — заключил Белоусов.

РБК направил запрос в ФАС.