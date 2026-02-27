Чубайс в иске в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции»

Чубайс через суд в Канаде пытается добиться снятия санкций, заявляя о своей «исторической оппозиции» российским властям. Он утверждает, что ограничения наносят ему серьезный «репутационный ущерб»

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс добивается снятия канадских санкций через Федеральный суд Канады. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на уведомление суда о принятии заявления (иска) Чубайса. Он попал под санкции Канады в июне 2025 года.

Издание пишет, что Чубайс попросил суд выдать «mandamus — судебный приказ, обязывающий должностное лицо или орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон». Он еще в сентябре 2025 года обратился в МИД Канады и попросил исключить его из санкционного списка. На это действие министру отведено 90 дней, а прошло — 162, и ответа нет. «Такое бездействие неразумно и противоречит закону, полагает истец», — пересказывает «Коммерсант» содержание иска. В нем Чубайс просит суд выдать специальный судебный приказ, обязывающий орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон.

Аргументируя необходимость ускорить рассмотрение его обращения Чубайс приложил свою биографию, в которой «описывает свою «историческую оппозицию» президенту России задолго до начала СВО, протесты против российско-украинского конфликта и «изгнание» из России», пересказывает «Коммерсант» содержание иска. Также он указал, что санкции «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью», а также пишет, что включение в санкционный список нанесло ему «значительный репутационный ущерб».

С 2008 до 2020 года Чубайс возглавлял госкорпорацию «Роснано», затем занимал должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. В марта 2022 года он ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что Чубайс уволился, уточнив, что он сделал это по собственному желанию.

Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. по иску «Роснано», связанному с реализацией проекта Plastic Logic для разработки гибких планшетов. В корпорации заявили, что проект «не достиг первоначальных целей».

В конце прошлого года «Роснано» подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к экс-главе компании и ее бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. Как полагает истец, ответчики совершали «неразумные и недобросовестные действия» при реализации проекта по созданию магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб «Роснано» оценивает в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб., сообщали источники РБК, знакомые с содержанием ходатайства. Рассмотрение иска проходит в закрытом режиме.