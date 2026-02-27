 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Чубайс в иске в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции»

«Коммерсант»: Чубайс заявил в суде Канады о своей «исторической оппозиции»
Чубайс через суд в Канаде пытается добиться снятия санкций, заявляя о своей «исторической оппозиции» российским властям. Он утверждает, что ограничения наносят ему серьезный «репутационный ущерб»

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс добивается снятия канадских санкций через Федеральный суд Канады. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на уведомление суда о принятии заявления (иска) Чубайса. Он попал под санкции Канады в июне 2025 года.

Издание пишет, что Чубайс попросил суд выдать «mandamus — судебный приказ, обязывающий должностное лицо или орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон». Он еще в сентябре 2025 года обратился в МИД Канады и попросил исключить его из санкционного списка. На это действие министру отведено 90 дней, а прошло — 162, и ответа нет. «Такое бездействие неразумно и противоречит закону, полагает истец», — пересказывает «Коммерсант» содержание иска. В нем Чубайс просит суд выдать специальный судебный приказ, обязывающий орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон.

Аргументируя необходимость ускорить рассмотрение его обращения Чубайс приложил свою биографию, в которой «описывает свою «историческую оппозицию» президенту России задолго до начала СВО, протесты против российско-украинского конфликта и «изгнание» из России», пересказывает «Коммерсант» содержание иска. Также он указал, что санкции «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью», а также пишет, что включение в санкционный список нанесло ему «значительный репутационный ущерб».

В досье Эпштейна обнаружилось письмо о Чубайсе
Политика
Фото:Министерство юстиции США

С 2008 до 2020 года Чубайс возглавлял госкорпорацию «Роснано», затем занимал должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. В марта 2022 года он ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что Чубайс уволился, уточнив, что он сделал это по собственному желанию.

Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. по иску «Роснано», связанному с реализацией проекта Plastic Logic для разработки гибких планшетов. В корпорации заявили, что проект «не достиг первоначальных целей».

В конце прошлого года «Роснано» подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к экс-главе компании и ее бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. Как полагает истец, ответчики совершали «неразумные и недобросовестные действия» при реализации проекта по созданию магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб «Роснано» оценивает в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб., сообщали источники РБК, знакомые с содержанием ходатайства. Рассмотрение иска проходит в закрытом режиме.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Анатолий Чубайс Канада суд иски
Анатолий Чубайс фото
Анатолий Чубайс
политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента
16 июня 1955 года
Материалы по теме
«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса
Общество
Апелляционный суд отказался ужесточать обеспечительные меры к Чубайсу
Политика
В досье Эпштейна обнаружилось письмо о Чубайсе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника Политика, 00:55
WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке Политика, 00:52
Чубайс в иске в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции» Бизнес, 00:43
Россияне смогут показывать электронный паспорт в клиниках и салонах связи Общество, 00:41
Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии Спорт, 00:39
Что разные варианты базовой цены на нефть значат для бюджета и рубляПодписка на РБК, 00:33
Суд приговорил к двум годам мужчину, облившего краской музей в Кремле Общество, 00:24
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ Политика, 00:20
«Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы Спорт, 00:17
Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве Политика, 00:12
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50% Финансы, 00:02
СК запросит арест для подозреваемого в похищении девочки в Смоленске Общество, 26 фев, 23:57
В суд Москвы поступило новое дело о госизмене Политика, 26 фев, 23:46
Афганистан назвал первые итоги операции против Пакистана Политика, 26 фев, 23:38