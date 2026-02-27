Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Пассажирам «Аэрофлота», которым в 2023-м аннулировали дешевые билеты на рейсы на Пхукет из-за ошибки на сайте, могут компенсировать разницу между «заниженной» и «актуальной» ценой. Шансов оспорить решение в Верховном суде немного

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции посчитала правомерными требования пассажиров «Аэрофлота» — выплатить им разницу между стоимостью аннулированных билетов и ценой услуги перевозки на момент прекращения авиакомпанией договора перевозки.

Это следует из мотивированного определения суда от 9 февраля 2026 года, согласно которому дело должна заново рассмотреть судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда (РБК ознакомился с документом). Ее предыдущее апелляционное определение, вынесенное в августе 2025 года, отменено.

О чем шел спор

В определении кассационной инстанции говорится, что в октябре 2023 года «Аэрофлот» через сайт продал пассажирам авиабилеты на рейсы из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд) и обратно. Но через несколько дней перевозчик выслал покупателям электронные письма, в которых уведомил, что отказывается выполнять договор перевозки и аннулирует эти билеты, так как они были проданы по заниженной цене из-за технической ошибки. В качестве компенсации авиакомпания предоставила пассажирам скидки на новые билеты в размере 30% от их актуальной на тот момент цены и подарила дополнительные бонусные мили.

В ответ пассажиры подали в Пресненский районный суд Москвы коллективный иск к «Аэрофлоту» о защите прав потребителей. Они потребовали компенсировать моральный вред, выплатить им штрафы и взыскать с перевозчика разницу в цене аннулированных и проданных позже билетов. Истцами указаны 65 человек.

Первая инстанция отказала пассажирам. Апелляционная инстанция — Мосгорсуд — частично удовлетворил требования клиентов в части выплаты штрафа и компенсации морального вреда, который рассчитал в размере 15 тыс. руб. на человека. Но в выплате пассажирам разницы цен инстанция отказала.

Владислав Ватаманюк, управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры», представляющий интересы потерпевших, рассказал, что при подаче сумма иска составляла 8 млн руб., а сейчас выросла до 18–20 млн руб. Это, по его словам, связано с присоединением других пострадавших, подорожанием билетов и «начислением неустойки за все два года просрочки».

При положительном для истцов исходе рассмотрения дела апелляционной инстанцией ее решение может быть исполнено сразу после принятия определения. «На практике этот срок составит от одного до двух месяцев, так как дело должно поступить в суд первой инстанции, который сможет выдать исполнительный лист для принудительного исполнения решения. Исключением станет добровольное исполнение авиакомпанией этого решения», — отметил Ватаманюк.

Спор касается билетов, проданных на рейсы Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург, так как именно по данному направлению сотрудник «Аэрофлота» «допустил ошибку при файлировании цен», добавил юрист со ссылкой на слова представителя авиакомпании в суде. Но тут же указал, что решением могут воспользоваться свыше 3,7 тыс. пассажиров — именно столько, согласно материалам дела, считается пострадавшими в результате аннулирования билетов «Аэрофлотом».

Представитель компании «Сирена-Трэвел», которая предоставляет «Аэрофлоту» систему бронирования Leonardo, говорит, что технических проблем по указанным перевозкам на стороне системы бронирования не было. «Поэтому оснований для каких-либо выплат или компенсаций («Аэрофлоту». — РБК) не возникало», — сказал он.

В «Аэрофлоте» не ответили на вопросы РБК.

Что говорят юристы

Советник Verba Legal Павел Мажурин говорит, что мотивировки первой и второй инстанций плохо сочетаются с общими подходами законодательства и судебной практикой.

«Нижестоящие инстанции не смогли внятно объяснить, почему люди должны остаться ни с чем, — отметил он. — Пресненский суд решил, что в данном случае имело место «некорректное отображение реальной цены», а люди хотели неправомерно обогатиться, купив билеты дешево. А Мосгорсуд и вовсе заявил, что убытков у пассажиров нет, так как они не купили новые, более дорогие билеты взамен отмененных».

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш говорит, что решения в апелляции отменяются в большинстве случаев в результате обнаружения процессуальных нарушений. «В конкретном случае апелляционный суд такой проверкой не ограничился и пришел к выводу, что пассажир не доказал убытки в виде разницы в цене, оставив ему лишь моральный вред и штраф, — отмечает она. — А вот кассационный суд действовал в рамках сложившейся практики и, усмотрев неверное толкование ст. 309, 310 и 393 Гражданского кодекса (ГК), отменил решение в части отсутствия убытков. Поскольку, если перевозчик сам расторг договор, он должен компенсировать клиенту все, что тот переплатил за новый билет».

Мажурин подчеркнул, что в случае одностороннего отказа контрагента от сделки закон позволяет взыскать разницу в цене, даже если клиент не совершил вынужденную покупку взамен. «Общий подход судов к ценовым ошибкам заключается в том, что потребитель не обязан разбираться в работе сайта и догадываться, была ли цена «настоящей» или это сбой», — добавил он.

Юрист также отмечает схожесть с делом Т-банка, списавшего у клиентов деньги после выгодной конвертации валюты. Банк мотивировал это тем, что они воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов и незаконно обогатились. Тогда суды признали, что внутренние «ошибки» банков и компаний не должны затрагивать потребителей.

Советник юридической фирмы ЮСТ Михаил Чугунов говорит, что апелляционная инстанция заняла «несколько двусмысленную позицию». С одной стороны, суд удовлетворил требования граждан о взыскании морального вреда и штрафа, предусмотренных законом о защите прав потребителей. С другой стороны, он не стал применять положения ст. 28 этого закона о компенсации разницы между ценой услуги, которую приобрел гражданин, и текущей ценой такой услуги, отмечает юрист.

«Свою роль могло сыграть и то, что истцы просили компенсировать им не разницу между изначально приобретенными и новыми билетами, которые они вынуждены были приобрести, а разницу между уплаченной ценой и ценой услуги, установленной на дату заявления претензии. То есть суд мог посчитать, что получение услуги уже утратило интерес для истцов», — рассуждает Чугунов.

Партнер, руководитель практики разрешения споров и банкротств компании «АНВИ Консалтинг» Анна Сафонова говорит, что расхождение позиций судов обусловлено принципиально разным подходом к толкованию норм ГК и применением разъяснений ВС. «Суд апелляционной инстанции, скорее всего, исходил из формального подхода к вопросу об убытках, — поясняет она. — По общему правилу, убытки делятся на реальный ущерб — фактически понесенные расходы — и упущенную выгоду. Пассажиры фактически понесли расходы только на сумму первоначальной покупки, аннулированной авиакомпанией. Возможно, апелляция сочла требование доплаты до новой, более высокой цены билета попыткой взыскать упущенную выгоду, размер которой пассажиры не подтвердили, не заключив замещающую сделку».

Кассация, руководствуясь позицией ВС, указала на необходимость применения конкретного механизма расчета убытков, «который ставит потребителя в то положение, в котором он был бы, если бы его право не нарушили», пояснила Сафонова. «В своем определении кассационный суд четко сослался на конкретные нормы ГК и, что самое важное, на разъяснения пленума ВС, — говорит она. — Это означает, что кассация действовала в строгом соответствии с позицией высшей судебной инстанции».

Где еще может судиться «Аэрофлот»

Барабаш отмечает, что у «Аэрофлота» остаются возможности защиты своих интересов. Авиакомпания может обратиться в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда (ВС) в течение трех месяцев. Если коллегия не откажется рассматривать дело, то ВС может как подтвердить позицию кассации, так и вернуть спор на новый круг, отменив ее. В этом случае при повторном рассмотрении суд будет опираться на позицию ВС, а «это значит, что фактически принятие решения, не отвечающего ей, невозможно», добавила юрист.

Шансы «Аэрофлота» оспорить судебный акт кассации в ВС минимальны, считает Мажурин: «Более 95% поданных в ВС жалоб не доходят до рассмотрения по существу». Сафонова также считает, что шансы авиакомпании на успех в Верховном суде выглядят минимальными. «Кассация жестко сориентировала апелляционный суд: при новом рассмотрении разница в стоимости билетов должна быть взыскана, если только авиакомпания не докажет отсутствие своей вины или иные обстоятельства, освобождающие от ответственности», — заключила юрист.