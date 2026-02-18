 Перейти к основному контенту
Суд отказался снять обеспечительные меры с системы авиабронирования

На предварительном заседании по рассмотрению иска Генпрокуратуры об изъятии имущества собственников «Сирена-Трэвел» судья отказал ответчикам в изменении обеспечительных мер
Ибрагим Сулейманов
Ибрагим Сулейманов (Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС)

В Никулинском районном суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры об изъятии имущества собственников крупнейшего российского оператора системы авиабронирования Leonardo и аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra группы «Сирена-Трэвел». Прокуратура выявила, что компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем. По окончании заседания судья Елена Кузнецова решила сразу перейти к рассмотрению иска по существу, передает корреспондент РБК. Суд определил рассмотреть дело в закрытом судебном заседании

Среди ответчиков по иску проходят гендиректор «Сирена-Трэвел» Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, бизнесмены Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров, а также депутат Госдумы из фракции ЛДПР Рифат Шайхутдинов и другие частные лица.

В начале предварительного заседания прокурор ходатайствовал о приобщении еще пяти томов дополнительных материалов. В них, как было заявлено на суде, содержится информация о наличии у 11 организаций интеллектуальной собственности на балансе, а также доказательства того, что экс-глава Федеральной авиационной службы (1996–1999), бывший замминистра транспорта Геннадий Зайцев содействовал приходу в компанию команды Ибрагима Сулейманова, Татевоса Суринова и Рифата Шайхутдинова. Судья удовлетворила ходатайство, несмотря на возражения представителей ответчиков, утверждающих, что они не были ознакомлены с материалами.

Ряд ответчиков ходатайствовали о снятии ограничительных мер частично или в полном объеме по разным причинам: некоторые заявляли о том, что физическим лицам не на что жить и оплачивать счета, другие — о чрезмерности обеспечительных мер, так как их роль в иске «незначительна».

Представитель гендиректора компании «Миксвел» Иннокентия Баскакова попросил дать возможность осуществлять обязательства, связанные с уже заключенным договором для технологического поддержания оборудования в части переводов средств иностранным контрагентам. Он выразил уверенность, что в случае если этого не сделать, это приведет к «коллапсу», какой произошел в конце января в Шереметьево. Тогда из-за сбоя в системе бронирования возникли проблемы с регистрацией багажа и оформлением билетов. Сбой затронул «Аэрофлот» и «Победу» («дочка» «Аэрофлота»), Azur Air, «Ямал», «Ижавиа», белорусскую «Белавиа». Работа была восстановлена к вечеру, а госкорпорация «Ростех» сообщила, что причиной сбоя в работе системы бронирования Leonardo стала «внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании «Сирена-Трэвел».

Представитель Баскакова заявил в суде, что возможные проблемы в аэропортах будут «в зоне вашей ответственности, я под аудиопротокол это хочу зафиксировать». Согласно информации на официальном сайте «Сирена-Трэвел», компания «Миксвел» — ведущий поставщик информационных технологий для предприятий транспортной отрасли.

РБК направил запросы в «Аэрофлот» и «Ростех». Обращение в доход государства имущества «Сирены-Трэвел» не повлияет на бронирование и продажи авиабилетов, ранее заявлял руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Источник РБК, близкий к Минтрансу, сказал, что «проблема решаема и ее решают прямо сейчас».

«Агенты, авиакомпании и сайты бронирования не ожидают перебоев в процессе бронирования. <...> Изменения не повлияют на бронирование и продажи авиационных перевозок», — сказал Абдюханов.

Иск к нескольким десяткам ответчиков, физическим и юридическим лицам, об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества собственников и структур компании «Сирена-Трэвел», крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo, Генпрокуратура подала 4 февраля.

Басманный суд Москвы в октябре 2025 года арестовал Ибрагима Сулейманова по обвинению в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину бизнесмен не признает. Сулейманов был осужден за мошенничество и отмывание денег в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения. В суде он назвал себя акционером IT-компании.

