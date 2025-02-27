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Бизнес заявил о риске демонтажа части автоматов с кофе и едой в Москве

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Рост торгового сбора может привести к демонтажу части вендинговых автоматов в Москве, утверждают вендеры. Власти отмечают, что сбор не создает дополнительной нагрузки на добросовестный бизнес, поскольку снижает налог с доходов
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Операторы торговых автоматов, которые реализуют продукты питания, напитки и ряд других товаров в общественных местах, предупредили власти о риске демонтажа более 50% вендинговых автоматов в точках с небольшим трафиком на фоне почти двукратного увеличения торгового сбора для их бизнеса в Москве с учетом накопленной инфляции. О проблеме заявил Союз операторов торговых автоматов (СОТА): 24 февраля объединение направило обращения мэру Москвы Сергею Собянину, главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Обращение есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил президент союза Леонид Нестеренко. СОТА объединяет предпринимателей с разными форматами торговых автоматов — 46 компаний, на долю которых приходится около 30% этого рынка в России.

Сколько автоматов с кофе и снеками в Москве

В последние годы индустрия торговых автоматов в России росла, указывает в письмах к Собянину и Алиханову президент СОТА. Объем выручки вендеров вырос по сравнению с 2021 годом в 1,6 раза — почти до 20 млрд руб. Больше всего предпринимателей занимается вендингом в Москве: по оценкам отраслевого союза, это 1150 субъектов, большинство из которых — микро- и малый бизнес. Вендинг — отличная точка старта для начинающих предпринимателей, подчеркивает Нестеренко.

Чаще всего вендинговые аппараты продают продукты питания и напитки — питьевую воду и кофе, а также зарядные устройства, товары в дорогу, сувениры, медицинские изделия (линзы, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты). Такие объекты зачастую устанавливают в офисах и торговых центрах, на объектах туристической инфраструктуры и транспорта (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, автобусных станциях), в кинотеатрах, учебных заведениях и других общественных местах. Количество торговых автоматов, поставленных на учет в налоговую службу в Москве, составляет около 11 тыс., говорится в обращениях СОТА. Но реальный рынок с учетом серого больше: по оценкам союза, он может доходить до 30 тыс.

О каких последствиях предупреждают владельцы торговых автоматов

Вендинговая отрасль сталкивается с систематическим ростом расходов, говорится в обращениях СОТА в органы власти. За 2024 году стоимость продуктов питания выросла на 11%, напитков — на 20%, оборудования и комплектующих — более чем на 25%.

Торговый сбор — фиксированный обязательный платеж для предпринимателей, работающих в сфере торговли, который был введен еще в 2015 году. Ставки этого сбора различаются в зависимости от типа объекта и района его нахождения: например, в центре Москвы стационарный магазин с торговым залом до 50 кв. м платил в 2024 году 57,1 тыс. руб. налога раз в квартал. Такой же объект в округах в пределах МКАД — 28,6 тыс. руб., а в районах за его пределами — почти 20 тыс. руб.

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Фото:Tim Wimborne / Reuters

У торговых автоматов несколько лет после внедрения сбора были особые условия: для них действовала льгота, полностью освобождающая их от уплаты. В 2021 году и для вендингов была установлена ставка торгового сбора: 4,9 тыс. руб. раз в квартал за один автомат вне зависимости от места расположения. В 2024 году ставку проиндексировали на 5,8%, до 5,2 тыс. руб. На 2025 год к ставке торгового сбора с вендинговых аппаратов применили коэффициент-дефлятор, рассчитанный с учетом накопленной инфляции с 2015 года. В результате она выросла на 97,6%, до 10,2 тыс. руб. за автомат раз в квартал.

Выручка одного торгового автомата в Москве — в среднем около 35 тыс. руб. в месяц, уточнил Нестеренко в разговоре с РБК. В местах с хорошим трафиком они могут зарабатывать и 100 тыс. руб., но таких единицы. А часть вендингов приносит владельцам около 15 тыс. руб. в месяц. За вычетом расходов на закупку продуктов, аренду, налоги и другие расходы предпринимателю остается в месяц в среднем около 6 тыс. руб. чистой прибыли. При текущей квартальной ставке торгового сбора владельцы автоматов должны выплачивать с каждого аппарата в месяц около 3,4 тыс. руб. «Торговый сбор составляет 50% прибыли — половину дохода предпринимателя», — указывает президент СОТА. За аппараты, которые приносят меньше 3 тыс. руб. чистой прибыли в месяц, предприниматели будут вынуждены и доплачивать.

Двукратное увеличение ставки торгового сбора экономически не обосновано и будет иметь «катастрофические последствия» для индустрии, предупреждает в письмах СОТА, утверждая, что предприниматели будут вынуждены демонтировать больше 50% автоматов в Москве в точках с небольшим трафиком: библиотеках, спортивных школах и поликлиниках. Отток инвестиций в индустрию составит более 1 млрд руб. Доля серого рынка увеличится, прогнозируют в союзе.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Дистрибьютор вендинговых аппаратов Vendex рассматривает вопрос о демонтаже около четверти всех своих автоматов, которые из-за роста торгового сбора не смогут оставаться прибыльными. «Порядка 200 автоматов мы будем вынуждены демонтировать. Они перестанут приносить торговый сбор вообще, не то, что увеличенный в два раза», — заявил РБК гендиректор ООО «Вендэкс-Партнер» Сергей Дмитриев. Аппараты, которые приносят меньше 30 тыс. руб. выручки в месяц, не выдержат новой ставки торгового сбора, указывает Дмитриев. Свои торговые автоматы Vendex устанавливает в офисах, на производствах, в высших учебных заведениях, а также на спортивных объектах, включая детские.

У компании «Линзы-тут», специализирующейся на продаже в автоматах контактных линз, сеть сильно сократилась еще после введения торгового сбора в 2021 году. Тогда ей пришлось убрать треть из работавших у нее на тот момент примерно 300 линзоматов, рассказал РБК гендиректор «Линзы-тут» Иван Попов. Двукратное увеличение ставки налога в 2025 году может, по его словам, привести к демонтажу еще 20–25% от оставшегося парка. Линзоматы покрывают примерно 6–7% всего спроса на контактные линзы в Москве — они расположены в основном на объектах ретейла, указывает Попов. Речь идет о торговле, удовлетворяющей неотложную потребность покупателей, которые не успели заранее приобрести товар, без которого не могут обойтись, подчеркивает гендиректор «Линзы-тут». А оборудование в линзоматах отечественного производства. Но при текущем уровне торгового сбора о развитии в Москве «не может быть и речи», указывает собеседник РБК.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Подход к взиманию торгового сбора с вендинговых автоматов по сравнению с другими торговыми объектами дискриминационный, говорит соучредитель ASPvending Александр Шулаков. Эта компания развивает вендинговые станции на объектах туристической инфраструктуры и транспорте — в частности, они стоят на станциях МЦК и МЦД. Ставка сбора, которую автоматы платят в расчете на 1 кв. м площади, оказывается в 10 раз выше, чем у небольших магазинов с площадью торгового зала до 50 кв. м. При этом ассортимент в вендинге ограничен (например, им запрещено продавать алкоголь и другие товары 18+), и их выручка ниже, чем у магазинов. Средний чек покупателя в автомате — 100 руб., говорит Шулаков: «Это мини-магазин, чтобы взять в дорогу воду». Рост ставки торгового сбора может вынудить бизнес увеличивать цену на продукцию, указывает собеседник РБК: в итоге пострадает от этого пассажир.

В качестве альтернативы СОТА предлагает установить в Москве на 2025 год ставку торгового сбора в 5,6 тыс. руб. — на уровне предыдущего года с индексацией на величину коэффициента-дефлятора. Также отрасль просит власти рассмотреть возможность отмены торгового сбора «для ускорения развития вендинговой индустрии».

Что говорят власти

Торговый сбор введен в Москве в 2015 году. С тех пор за девять лет размер ставок торгового сбора увеличивался лишь один раз на 5,8% в 2024 году и больше не пересматривался, заявили РБК в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Там отметили, что индексация ставок с 1 января 2025 года введена для учета инфляции и в соответствии с положениями Налогового кодекса. А коэффициент-дефлятор установлен приказом Минэкономразвития: показатель действует с 2016 года, но до 2025 года он применялся только к ставке сбора, установленной для розничных рынков. «Поэтому его значение на 2025 год учитывает накопленную с момента его введения инфляцию и составляет 1,976», — объясняет представитель департамента.

Льгота по уплате сбора для торговых автоматов, действовавшая с 2015 по 2021 год, создавала конкурентные преимущества для владельцев вендинга и предоставляла возможности для развития бизнеса, продолжают в столичном департаменте экономполитики. После прекращения льготы количество плательщиков сбора по этому виду торговли с 2022 по 2024 год не изменилось, добавили там. А для плательщиков, которые отражают всю выручку и добросовестно уплачивают налог с доходов (налог на прибыль или единый налог по упрощенной системе налогообложения), торговый̆ сбор не создает дополнительную налоговую нагрузку, поскольку он уменьшает указанные налоги, резюмировал представитель департамента.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что рассмотрят письмо в установленном порядке при его поступлении. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
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