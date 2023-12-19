«Ъ» узнал, что Bosch продаст свои заводы в России турецкому инвестфонду

Немецкий концерн Bosch остановил производство на российских предприятиях в марте 2022 года. По данным «Ъ», он продаст свои заводы под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding более чем за $20 млн

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Немецкий производитель бытовой техники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding, рассказал «Коммерсанту» учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.

По его словам, китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания «предложила вдвое больше». О том, что Can Holding находится «на финальной стадии сделки», рассказали еще два источника газеты на рынке бытовой техники. По словам одного из них, Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако фонд предложил даже больше», сделка проходит одобрение ФАС.

Иманов также сообщил газете, что Bosch уже уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники ритейлерам. «Bosch последовательно уходил с российского рынка, выполняя свои обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками, перед увольнением им выдали годовой оклад», — уточнил один из источников «Коммерсанта».

Другой источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Can Holding планирует начать в России производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам. По данным издания, условия сделки не предполагают обратного выкупа.

Bosch в марте 2022 года остановила производство на российских предприятиях на фоне сообщений о том, что продукция компании могла использоваться в «негражданских» целях, писал Bloomberg.

Всего у Bosch было семь производств в стране. Помимо заводов в Ленинградской области это предприятия в Саратовской области, где производят электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы, и в Самарской (автозапчасти). Заводы в Энгельсе в апреле купил холдинг S8 Capital, а ООО «Роберт Бош Самара» — ФГУП «НАМИ».

В июне «Коммемрсантъ» сообщал, что немецкий холдинг ведет переговоры с рядом компаний о продаже двух своих заводов по производству бытовой техники в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. В августе прошлого года издание оценивало их стоимость в 3,8–4,4 млрд руб. Со слов собеседника на рынке электроники, немецкая компания в начале 2023 года «начала внутренний тендер» и определила возможных претендентов. В их числе были китайские Hisense и Midea, а также турецкий инвестор.