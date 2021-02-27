Предзаказ остался основной опцией в дистанционной торговле лекарствами

Спустя восемь месяцев после начала дистанционной торговли лекарствами потребители предпочитают лишь заказывать их в интернете и самостоятельно забирать из аптек. Это обусловлено невозможностью доставки рецептурных препаратов

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Доля заказов с доставкой товара потребителю по итогам 2020 года не достигла и 20% от всех продаж лекарств в интернете в денежном выражении, оценила по просьбе РБК исследовательская компания DSM Group. По данным аналитиков, в дистанционной торговле лекарствами доминируют онлайн-бронирования, когда пользователь делает в интернете предзаказ, а потом сам забирает товар из аптеки. Всего в прошлом году дистанционным способом было продано лекарств на 72 млрд руб., из них только 14 млрд руб. пришлось на классическую интернет-торговлю с доставкой, констатирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Весь отечественный аптечный рынок (с учетом продаж парафармацевтики — товаров, не являющихся лекарствами: бинтов, косметики, БАДов и т.д.) DSM Group оценивает по итогам 2020 года в 1,4 трлн руб. Доля дистанционных продаж (также с учетом парафармацевтики) достигла 6,6%, что на 2,2 п.п. больше, чем в 2019-м, когда продажи с доставкой лекарств еще не были разрешены.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли оценила онлайн-продажи лекарств в России за шесть месяцев 2020 года в 5,6 млрд руб., что составляет лишь 0,2% всего отечественного рынка дистанционной торговли. Обычные онлайн-бронирования лекарств ассоциация не оценивала.

Доминирующую роль предзаказов в дистанционной продаже лекарств подтверждают в группе «Аптечная сеть 36,6», управляющей сетями «36,6» и «Горздрав». По ее данным, более 90% онлайн-продаж по-прежнему приходится на бронирование лекарственных средств. В других опрошенных РБК аптечных сетях — «Ригла» и «Аптечные традиции» — цифры не привели, но также признали, что потребители предпочитают забирать забронированный товар самостоятельно.