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Предзаказ остался основной опцией в дистанционной торговле лекарствами

Спустя восемь месяцев после начала дистанционной торговли лекарствами потребители предпочитают лишь заказывать их в интернете и самостоятельно забирать из аптек. Это обусловлено невозможностью доставки рецептурных препаратов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Доля заказов с доставкой товара потребителю по итогам 2020 года не достигла и 20% от всех продаж лекарств в интернете в денежном выражении, оценила по просьбе РБК исследовательская компания DSM Group. По данным аналитиков, в дистанционной торговле лекарствами доминируют онлайн-бронирования, когда пользователь делает в интернете предзаказ, а потом сам забирает товар из аптеки. Всего в прошлом году дистанционным способом было продано лекарств на 72 млрд руб., из них только 14 млрд руб. пришлось на классическую интернет-торговлю с доставкой, констатирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Весь отечественный аптечный рынок (с учетом продаж парафармацевтики — товаров, не являющихся лекарствами: бинтов, косметики, БАДов и т.д.) DSM Group оценивает по итогам 2020 года в 1,4 трлн руб. Доля дистанционных продаж (также с учетом парафармацевтики) достигла 6,6%, что на 2,2 п.п. больше, чем в 2019-м, когда продажи с доставкой лекарств еще не были разрешены.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли оценила онлайн-продажи лекарств в России за шесть месяцев 2020 года в 5,6 млрд руб., что составляет лишь 0,2% всего отечественного рынка дистанционной торговли. Обычные онлайн-бронирования лекарств ассоциация не оценивала.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Доминирующую роль предзаказов в дистанционной продаже лекарств подтверждают в группе «Аптечная сеть 36,6», управляющей сетями «36,6» и «Горздрав». По ее данным, более 90% онлайн-продаж по-прежнему приходится на бронирование лекарственных средств. В других опрошенных РБК аптечных сетях — «Ригла» и «Аптечные традиции» — цифры не привели, но также признали, что потребители предпочитают забирать забронированный товар самостоятельно.

Когда в России разрешили доставку лекарств

Президент Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств в апреле 2020 года. Первые разрешения на дистанционную торговлю аптекам были выданы Росздравнадзором в мае 2020 года. Аптеки могут осуществлять розничную торговлю только безрецептурными лекарствами. Нельзя также продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с долей этилового спирта свыше 25%.

Среди основных требований к компаниям, обращающимся за разрешением на дистанционную торговлю лекарствами, — действующая лицензия на фармацевтическую деятельность не менее одного года и не менее десяти аптечных точек.

Кроме того, необходимо наличие электронной системы платежей или мобильного платежного терминала, а также собственной курьерской службы (либо договор со специализированной компанией).

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

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Почему потребители предпочитают предзаказы

Развитие аптечного онлайн-ретейла может идти только по характерному для российской интернет-розницы пути, когда товары доставляются в пункты выдачи заказов, в случае с фармой — в аптеки, убежден гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин. По его мнению, потребителям удобнее зайти в аптеку, «где квалифицированный персонал выдаст товар и проконсультирует по препарату».

Шуляк из DSM Group большую популярность онлайн-бронирований связывает с невозможностью сейчас заказать доставку рецептурных препаратов. С ним согласны гендиректора сетей «Аптечные традиции» и «Ригла» Дмитрий Руцкой и Александр Филиппов.

Доля продаж лекарств, не требующих рецепта, составляет в аптеках около 20–30%, оценивает Руцкой. В онлайн-продажах спрос на рецептурные препараты выше, чем в традиционной рознице, уточняет Шуляк. По его оценке, на рецептурные лекарства приходится 46% заказов, тогда как в офлайне это 40% всех продаж.

За счет доставки увеличивается стоимость заказа, называет еще одну причину Филиппов. «В регионах средний чек составляет около 250 руб., в Москве — примерно 650 руб. При этом доставка заказа до потребителя стоит не менее 300 руб. Насколько нужно увеличить стоимость продукции, чтобы такие заказы было выгодно возить?» — рассуждает Руцкой. В сети «Ригла» доля онлайн-продаж едва превышает 10% от общего оборота, добавляет Филиппов.

В конце 2020 года стало известно, что Минздрав разработал законопроект, который упрощает выдачу разрешений на онлайн-продажу лекарств и разрешает продажу через сайты-агрегаторы. РБК направил запрос в министерство о текущем статусе законопроекта и возможности дальнейшей либерализации дистанционной торговли лекарствами.

Опрошенные логистические компании уверяют, что сервис доставки лекарств растет, даже при том, что сейчас разрешена онлайн-торговля только безрецептурными препаратами. С начала сотрудничества с аптечными сетями среднее количество заказов в месяц выросло в 3,5 раза, сообщила гендиректор «Достависты» Татьяна Борзых. Курьеры компании с прошлой весны доставляют лекарства из аптек, принадлежащих группам «Аптечная сеть 36,6» и «Эркафарм» (сетей «Озерки», «Доктор Столетов» и др.). Средний чек варьируется от 200 до 600 руб., уточняет Борзых. Количество заказов, в которых есть лекарства, растет, говорит и директор по продажам СДЭК Андрей Мякин.
Автор
Анна Левинская
аптеки «36.6» онлайн-ретейл
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