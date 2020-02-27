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Производители пива попросили ужесточить требования к его составу

Союз российских пивоваров просит Минфин запретить производителям использовать более 20% зерна вместо солодовых экстрактов
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Союз российских пивоваров (СРП) направил письмо в Министерство финансов России с просьбой ужесточить требования к составу производимого в стране пива. В частности, СПР просит закрепить для производителей возможность заменять зерном только до 20% солода, а не 50%, как это предполагает будущий техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа.  

Как отмечает в письме председатель правления СПР Даниил Бриман, сегодня солодовые экстракты используются в производстве вместо зерна только для снижения себестоимости пива, что, в свою очередь приводит к нездоровой конкуренции в отрасли.    

В качестве примера «Ведомости» приводят «Томское пиво», использующее 100% солода, в то время как другие производители заменяют его зерном — ячменем, рисом, кукурузой или патокой, — они выходят для них дешевле более чем в два раза. По мнению замгендиректора «Томского пива» Василия Русакова, ограничение на использование зерна при производстве пива (20%) сохранит правило, согласно которому продукт с заниженным содержанием солода можно будет называть исключительно «пивным напитком», а не пивом. 

Кроме того, при замене зерновыми более чем 20% солода производители пива используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый напиток, говорится в обращении к Минфину. По данным СПР, использование зерна также может привести к падению спроса на солод и последующее сокращение его производства (по итогам 2019 года оно пока, наоборот, выросло на 11% — до 1,4 млн т). Представители пивоваренных AB InBev Efes и Heineken в разговоре с «Ведомостями» заявили, что использование зерна позволяет менять характеристики пива, в частности, снижать в нем содержание глютена и углеводов, а также нередко обходится компаниям дороже солода. AB InBev Efes (производит пиво под марками Bud, «Клинское», «Старый мельник») не будет менять рецептуру в связи с поправками в законодательстве, заявил директор по правовым вопросам компании Ораз Дурдыев.  

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре 2018 года. В силу этот документ вступит только в январе 2021 года. Его действие будет распространяться на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). По новым нормам пиво должно будет содержать 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов. В законодательстве России термин «пивные напитки» появился в 2011 году. Это привело к тому, что некоторые марки и сорта, во всем мире считающиеся пивом, на территории России оказались в новой категории.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: пиво, Минфин России
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