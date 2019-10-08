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Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива

Российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво: с 2021 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза, в котором «производство крафтового пива не предусмотрено». Об этом сообщили в Росстандарте, передает RT.

Положения этого регламента будут действовать и на территории России. Согласно ему производство крафтового пива не предусматривается, следовательно, с начала 2021 года работа предприятий, выпускающих алкогольный напиток, будет приостановлена, сообщили в ведомстве. По новым нормам пиво должно будет содержать 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов.

Сейчас в России есть ГОСТы на производство пшеничного, светлого и темного пива, но планов ввести стандарт на крафтовое пиво нет, сообщили в Росстандарте. В ведомстве отметили, что при производстве этого напитка используются разные подходы — технология, рецепт и ингредиенты, поэтому новый стандарт не может быть разработан.

Крафтовое пиво обычно производят небольшие пивоварни. При изготовлении напитка они придерживаются оригинальных рецептов, отличающихся от промышленных.

Ранее СМИ выяснили, что пиво — один из самых популярных алкогольных напитков в России. Помимо него в топ-5 продаж вошли вино, коньяк и сидр. Последний сменил в выборке шампанское, входившее в пятерку в прошлом году.

Теги: Росстандарт, пиво
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