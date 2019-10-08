В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

Крафтовое пиво из-за своего состава не попадает под категорию «пиво», поэтому на него не распространяются новый регламент Евразийского экономического союза. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В соответствии с техническим регламентом Евразийского союза «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу 1 января 2021 года, пивом может считаться только тот напиток, который содержит в своем составе 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Стандарт на пиво не допускает наличие в составе таких компонентов, как плодовое, растительное, овощное или другое сырье. Крафтовое пиво, таким образом, не может считаться пивом по ГОСТу, и попадает в категорию «напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)».

«Следует напомнить, что в переводе с английского «craft beer» означает «ремесленное пиво» и при производстве «крафтового пива» пивоварни не ограничены ГОСТом, поэтому могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты, в связи с чем, исходя из изложенного выше, более к такой продукции было бы логичнее применять понятие «крафтовый пивной напиток», — говорится в сообщении Росстандарта.

В ведомстве добавили, что для крафтового пива не может быть разработан общий ГОСТ, так как оно изготавливается по оригинальным рецептам и имеет разные ингредиенты, вкусы и цвета. «Участники рынка-производители «крафтовых» напитков, изготавливаемых на основе пива, вполне могут использовать положения ГОСТ Р 55292 (напитки пивные), а в дальнейшем, наряду с другими заинтересованными сторонами, — принимать участие в его пересмотре», — отметили в ведомстве

Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.