Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 64,87 (+0,04) Quote, 16:03
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,09) Quote, 16:03
В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России Общество, 21:03 Экс-техдиректор «Арментела» вернулся в Россию после удержания в Армении Общество, 20:53 Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах Общество, 20:41 Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа Общество, 20:36 МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу Политика, 20:18 СМИ узнали об идее Трампа искать информаторов при помощи детектора лжи Политика, 20:16 В Москве нашли тело призера юношеских Олимпийских игр по теннису Общество, 20:12 Трамп пообещал не бросить сирийских курдов Политика, 20:04 Авиакомпания «Россия» сократит число рейсов из Москвы Бизнес, 19:55 Решение Трампа о судьбе Сирии назвали непростительной ошибкой Политика, 19:54 «Локомотив» назвал характер травмы Федора Смолова Спорт, 19:51 МИД обвинил США в намеренном срыве работы комитета ООН по разоружению Политика, 19:45 Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты Технологии и медиа, 19:33 В Совфеде заявили о подтверждении фактов вмешательства в выборы в России Политика, 19:32
Общество ,  
0 
В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

Крафтовое пиво из-за своего состава не попадает под категорию «пиво», поэтому на него не распространяются новый регламент Евразийского экономического союза. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В соответствии с техническим регламентом Евразийского союза «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу 1 января 2021 года, пивом может считаться только тот напиток, который содержит в своем составе 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Стандарт на пиво не допускает наличие в составе таких компонентов, как плодовое, растительное, овощное или другое сырье. Крафтовое пиво, таким образом, не может считаться пивом по ГОСТу, и попадает в категорию «напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)».

«Следует напомнить, что в переводе с английского «craft beer» означает «ремесленное пиво» и при производстве «крафтового пива» пивоварни не ограничены ГОСТом, поэтому могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты, в связи с чем, исходя из изложенного выше, более к такой продукции было бы логичнее применять понятие «крафтовый пивной напиток», — говорится в сообщении Росстандарта.

В ведомстве добавили, что для крафтового пива не может быть разработан общий ГОСТ, так как оно изготавливается по оригинальным рецептам и имеет разные ингредиенты, вкусы и цвета. «Участники рынка-производители «крафтовых» напитков, изготавливаемых на основе пива, вполне могут использовать положения ГОСТ Р 55292 (напитки пивные), а в дальнейшем, наряду с другими заинтересованными сторонами, — принимать участие в его пересмотре», — отметили в ведомстве

Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.

Общество
Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива

В Союзе российских пивоваров (СПР) уже повергли эту информацию. Там объяснили, что регламент допускает содержание в пиве солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов не только в пропорции «80/20+2%». В СПР добавили, что крафтовое пиво может попасть в категорию «пиво специальное», что никак не отразится на развитии этого сегмента отрасли.

Теги: Росстандарт, пиво, алкоголь
Материалы по теме
Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива
Общество
Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter