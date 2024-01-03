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Евросоюз ввел санкции против АЛРОСА и ее гендиректора Мариничева

Павел Маринычев
Павел Маринычев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Вступили в силу санкции ЕС против АЛРОСА и ее гендиректора Павла Маринычева. Они были утверждены еще 21 декабря 2023 года, но начали действовать только сейчас.

Компания АЛРОСА имеет «давние партнерские отношения с Вооруженными Силами России, поскольку с 1997 года она спонсирует подводную лодку ВМФ России», говорится в обосновании к санкциям ЕС.

В обосновании санкций против Мариничева говорится, что он является главой крупнейшей алмазодобывающей компании в мире, а «алмазная отрасль имеет стратегическое значение для экономики Российской Федерации, поскольку является крупнейшим несырьевым экспортным товаром страны» и оказывает «финансовую поддержку правительству Российской Федерации» в ситуации с Украиной.

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