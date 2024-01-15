Bloomberg: De Beers снизила цены на алмазы на первых торгах на 10%

Bloomberg узнал, что De Beers снизила цены на алмазы для оживления продаж

Фото: Siphiwe Sibeko / File Photo / Reuters

Одна из крупнейших алмазодобывающих компаний De Beers во время первого торгового цикла снизила цены примерно на 10% для оживления спроса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания снизила цены на весь ассортимент в среднем на 10%. Наибольшему сокращению подверглась категория select makeables — алмазы от 2 до 4 карат. Несмотря на значительное снижение цен на них в прошлом, De Beers понизила цену еще на 25%.

Bloomberg называет первые торги одними из самых важных, поскольку покупателям нужно пополнить запасы после праздничного периода.

De Beers — международная корпорация, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов. Основана в 1888 году на территории нынешней ЮАР, на сегодняшний день является подразделением компании Anglo American. Как отмечает FT, монополию De Beers на глобальные поставки алмазов подорвала российская АЛРОСА, которая сейчас является крупнейшим в мире производителем по каратам и вторым по величине по стоимости.

Во второй половине 2023 года оптовая стоимость бриллиантов упала на 20%, цена неограненных камней снизилась еще сильнее — на 35%.

Тогда Bloomberg сообщил, что два крупнейших игрока отрасли — De Beers и российская АЛРОСА — начали принимать «отчаянные шаги»: первая разрешила своим клиентам отказаться от законтрактованных объемов, а последняя прекратила продажи на два месяца.

По данным агентства на ноябрь 2023 года, De Beers ожидала продаж на $400–500 млн, но общая сумма сделок составила $80 млн. Алмазная корпорация еще не продавала так мало алмазов с начала публикации статистики в 2016 году, помимо первых дней пандемии, уточнило агентство.