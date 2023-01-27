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Shell обдумает выход из бизнеса по продаже электроэнергии в трех странах Бизнес, 09:52
Бизнес ,  
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Shell обдумает выход из бизнеса по продаже электроэнергии в трех странах

Shell оценит идею выхода из предприятий по продаже электроэнергии в трех странах Европы
Shell оценит перспективу выхода из своего бизнеса по розничной продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Причины — высокие цены на электроэнергию и давление стран на бизнес с целью удержать низкие тарифы
Shell SHEL $58,52 +1,18% Купить
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Англо-голландская энергокомпания Shell оценит возможность выхода из трех розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Сейчас компания начала стратегический обзор своего розничного бизнеса в этих странах, чтобы через несколько месяцев окончательно решить судьбу этих предприятий. Точные сроки проведения «стратегического обзора» Shell не называет.

Решение Shell связано с «жесткими рыночными условиями», пояснили в компании. Европейские поставщики энергии в прошлом году столкнулись с резкими скачками оптовых цен и попытками правительств оградить потребителей от растущих счетов, напоминает Reuters.

Shell уточнила, что не рассматривает продажу бизнеса, который касается оптовой торговли и поставок электроэнергии предприятиям (B2B), как и ее предприятий по поставке энергии в США и Австралии.

В 2022 году Shell вложила почти $1,5 млрд в свой британский розничный бизнес по продаже электроэнергии Shell Energy Retail, чтобы помочь компании справиться с огромной волатильностью цен на электроэнергию. Компания не занимается производством электроэнергии, а закупает ее у оптовых поставщиков. В Великобритании у компании 1,4 млн клиентов, ее немецкое подразделение насчитывает 110 тыс. потребителей, а голландский бизнес — 15 тыс.

В ноябре Bloomberg писал со ссылкой на данные финской консалтинговой компании VaasaETT Ltd., что счета за электроэнергию в Европе достигли рекордных значений из-за роста цен на газ. Так, в октябре средняя розничная цена на газ в Евросоюзе и Великобритании выросла вдвое по сравнению с показателем того же периода прошлого года, до 18 центов ($0,18) за 1 кВт·ч. Счета за электричество увеличились на 67%, до 36 центов за 1 кВт·ч.

В месячном исчислении в октябре цены за электроэнергию выросли в среднем на 3,4%, на газ — на 2,5% по сравнению с сентябрем. Самый большой рост тарифов на электричество был зафиксирован в Дублине (на 44%), а на газ — в Риме (на 97%).

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Энергетический кризис в Европе начал развиваться весной, после начала российской военной операции на Украине, расширения западных санкций и резкого сокращения поставок в Европу газа из России (по данным МВФ, к октябрю они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом).

О выходе из российского бизнеса Shell объявила еще в конце февраля 2022 года. Компания вела в России несколько совместных проектов с «Газпромом» — «Сахалин-2», Salym Petroleum Development, «Гыдан энерджи» и «Северный поток-2».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Shell электроэнергия Европа Великобритания Германия Нидерланды
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