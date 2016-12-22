Путин поддержал идею превратить «Ударник» в инклюзивный дом искусств

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Москве инклюзивного дома искусств в кинотеатре «Ударник».​ Об этом Путин заявил на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и сообществ, сообщает «РИА Новости».

«Что касается инклюзивного дома искусств — это хорошая идея», — сказал Путин в ответ на соответствующее предложение ректора Российской государственной специальной академии искусств Александра Якупова.

Президент отметил, что «Ударник», скорее всего, является собственностью города, и пообещал обсудить этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Мы с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем [Собяниным] поговорим. Он очень быстро откликается на подобные вещи. Думаю, что надо проработать, и надо это сделать, дело хорошее», — сказал Путин.

«Ударник» построен в 1933 году и является объектом культурного наследия регионального масштаба. В 1990-х годах кинотеатр был реконструирован. Площадь здания составляет 5,6 тыс. кв. м. В 2000-х годах его арендовала компания «Каро».

В мае 2015 года Москва пыталась продать кинотеатр. Через месяц торги отменили.

В начале февраля 2017 года в финансово-хозяйственном управлении мэрии Москвы, которому принадлежит «Ударник», сообщили, что не собираются продавать кинотеатр. Причины отказа от продажи не сообщили. На данный момент здание кинотеатра имеет трех арендаторов, однако основной — ООО «Найс Коломна», фонда бизнесмена Шалвы Бреуса Breus Foundation. Договор с компанией заканчивается в 2019 году.

