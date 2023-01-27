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Мау уйдет из совета директоров «Газпрома»

Владимир Мау уйдет из совета директоров «Газпрома» после отставки с поста ректора РАНХиГС
Мау, который ушел в отставку с поста ректора РАНХиГС, покинет и совет директоров «Газпрома», куда он входил с 2011 года. Его сменит ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев
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Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Артем Макаров / РБК)

Премьер Михаил Мишустин 26 января подписал распоряжение о кандидатах в новый совет директоров «Газпрома», в список которых вместо бывшего РАНХиГС Владимира Мау вошел ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, пишет «Интерфакс».

Максимцев, как и ректор РГУ им. Губкина Виктором Мартыновым, выдвигается в совет в качестве независимого директора. Год назад правительство выдвигало на этот пост тогдашнего ректора РАНХиГС Владимира Мау.

Но в понедельник, 23 января, пресс-служба правительства сообщила, что Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Его уход из совета директоров не связан с этой отставкой, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому». По его словам, замена в совете планировалась уже давно.

Вознаграждение Мау как члена совета директоров «Газпрома», а также члена двух комитетов совета — по аудиту и назначениям и вознаграждениям по итогам 2021 года составило 28,87 млн руб., следует из материалов к годовому собранию акционеров, которое состоялось в июне 2022-го.

Другие семь кандидатов-госпредставителей в совет не изменились: правительство снова выдвинуло главу Газпромбанка Андрея Акимова, спецпредставителя президента Виктора Зубкова, вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, вице-премьера Александр Новак, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и министра энергетики Николая Шульгинова. Компания принимает предложения акционеров до конца января, а на первом заседании в начале февраля совет директоров утверждает список кандидатов, напоминает «Интерфакс».

«Газпром» подконтролен российскому правительству (напрямую владеет 38,37%, а через госкомпании «Роснефтегаз» и «Росгазификация» — еще 10,97% и 0,89% соответственно), его представители в совете директоров компании голосуют по директивам.

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Представитель «Газпрома» отказался от комментариев, РБК направил запросы в пресс-службы правительства, профильного вице-премьера Александра Новака, а также вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова (оба входят в совет директоров «Газпрома»).

В конце июня 2022 года МВД предъявило Мау обвинение в хищении средств вуза в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). По делу также проходили бывший замминистра просвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев. Тогда суд отправил Мау под домашний арест на месяц, но уже 3 августа его освободили под подписку о невыезде и он вернулся к работе ректором РАНХиГС. В октябре уголовное дело против ректора прекратили.

Несмотря на обвинение в уголовном преступлении, 30 июня 2022 года Мау в очередной раз был переизбран в совет директоров «Газпрома». С 2013 года он также был членом советов директоров Сбербанка (до 2019 года) и Транскапиталбанка (ТКБ; в пресс-службе банка утверждают, что он вышел из совета, но не уточняют когда). С 2015 года он входит в совет директоров «Северстали». РБК направил запрос представителю этой компании.

Бывший ректор РАНХиГС — действительный государственный советник первого класса, имеет звание заслуженного экономиста, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Александра Невского.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Владимир Мау Газпром Совет директоров
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