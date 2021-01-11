Минфин спрогнозировал сглаживание роста цен на бензин за один-два месяца

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Благодаря механизму демпфера рост цен на бензин будет сглажен в течение одного-двух месяцев, сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

«За счет действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца — двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей», — сказали в ведомстве. Минфин также ожидает, что рост цен на топливо по итогам 2021 года не превысит уровня инфляции.

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