Новак пообещал сохранение роста цен на бензин в пределах инфляции

Темпы роста розничных цен на бензин в 2021 году сохранятся в пределах инфляции. Об этом заявил журналистам через представителя вице-премьер Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — сказал он.

По словам Новака, рост цен на АИ-92 в 2020 году составил около 2%, что ниже темпов инфляции. Он добавил, что в течение года фиксировались колебания оптовых цен, которые зависят от мировой конъюнктуры рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.