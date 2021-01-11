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Новак пообещал сохранение роста цен на бензин в пределах инфляции

Темпы роста розничных цен на бензин в 2021 году сохранятся в пределах инфляции. Об этом заявил журналистам через представителя вице-премьер Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — сказал он.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

По словам Новака, рост цен на АИ-92 в 2020 году составил около 2%, что ниже темпов инфляции. Он добавил, что в течение года фиксировались колебания оптовых цен, которые зависят от мировой конъюнктуры рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» сообщил, что в январе оптовые цены на топливо могут взлететь вслед за ростом цен на бензин. Еще в ноябре они устойчиво снижались, однако с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. Как отмечает издание, тренд на увеличение цен на бензин может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале года почти на 10%, до $56 за баррель.


 

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