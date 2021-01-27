Российский бизнес стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству

Сокращение бюджетов во время пандемии привело к росту малозатратных способов поиска персонала. Поиск по знакомым практически сравнялся в популярности с рекрутингом через интернет-ресурсы

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, за последние два года выросла в два раза с 26% до 50%, а доля тех, кто привлекает на стажировку студентов и выпускников вузов, увеличилась в шесть раз, с 3% до 20%. К таким выводам пришли в результате исследования эксперты аналитического центра НАФИ. Итоговый доклад есть у РБК.

«Последствия пандемии во многом сказались на способах подбора персонала — компании стали чаще использовать бесплатные каналы рекрутинга, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов. Во многом это связано со значительными финансовыми потерями во время кризиса. Бизнес вынужден сделать фокус на менее затратные способы привлечения новых кадров. Кроме того, рекрутинг через знакомых позволяет в кратчайшие сроки найти нужного специалиста с хорошими рекомендациями», — заявила директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова.

В результате поиск новых сотрудников через знакомых практически сравнялся по популярности с их набором через интернет-ресурсы (53%).

Студентов и выпускников компании берут на стажировку также, чтобы сэкономить в связи с сокращением бюджетов в период пандемии. Таким образом они пытаются за небольшую плату найти перспективных специалистов, которые смогли бы в дальнейшем работать в компаниях.