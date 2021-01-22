Россияне назвали наиболее часто встречающуюся в вакансиях ложь

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Согласно исследованию портала «Работа.ру», 80% россиян сталкивались с неправдивой информацией в вакансиях работодателей. Исследование есть у РБК.

Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня зарплаты — это отметили 55% опрошенных. 37% респондентов указали, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36% были обмануты условиями труда.

Реже респонденты были обмануты графиком работы, карьерными перспективами и оформлением по трудовому кодексу (19%, 17% и 13% соответственно). Незначительное количество опрошенных рассказали, что были обмануты информацией о «дружеском коллективе», социальных пакетах, местом работы и командировками.

Также в опросе присутствовал вариант «другое», который выбрали 2% опрошенных. Респонденты чаще всего указывали, что им приходилось находить полностью фиктивные вакансии, где вся информация была ложной.