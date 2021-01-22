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Россияне назвали наиболее часто встречающуюся в вакансиях ложь

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Согласно исследованию портала «Работа.ру», 80% россиян сталкивались с неправдивой информацией в вакансиях работодателей. Исследование есть у РБК.

Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня зарплаты — это отметили 55% опрошенных. 37% респондентов указали, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36% были обмануты условиями труда.

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Реже респонденты были обмануты графиком работы, карьерными перспективами и оформлением по трудовому кодексу (19%, 17% и 13% соответственно). Незначительное количество опрошенных рассказали, что были обмануты информацией о «дружеском коллективе», социальных пакетах, местом работы и командировками.

Также в опросе присутствовал вариант «другое», который выбрали 2% опрошенных. Респонденты чаще всего указывали, что им приходилось находить полностью фиктивные вакансии, где вся информация была ложной.

Согласно опросу, большинство узнавало о том, что информация, указанная в вакансии, была не верной, уже после трудоустройства (67%). 10% при трудоустройстве узнавали о работодателе у его бывших сотрудников.

В опросе принимали участие 3500 респондентов. Опрошенные — экономически активное население из всех регионов России старше 18 лет. Опрос проводился в январе 2021 года.

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Согласно августовскому исследованию «Работы.ру», 80% россиян довольны своим работодателем и условиями труда. При этом 57% респондентов отметили, что имеют нейтральные формальные отношения со своим руководителем. Еще 23% участников исследования указали, что дружат с начальством.

Однако 26% респондентов пожаловались на задержку на работе и переработку. Еще 12% участников исследования ответили, что из-за плохих взаимоотношений руководитель отказал им в отпуске или отгуле, а 7% респондентов — что им задерживают зарплату.

работа работодатели трудоустройство условия труда
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