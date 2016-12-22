Суд в Голландии закрепил право на водку «Столичная» за Россией

Апелляционный суд в Нидерландах признал Россию единственным владельцем прав на бренд «Столичная», SPI Юрия Шефлера должна прекратить продажи «советской» водки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Голландский апелляционный суд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции, закрепив за государственным предприятием «Союзплодоимпорт» право на бренд водки «Столичная». Об этом сообщает Reuters.

Решение вступило в силу только на территории Нидерландов. Теперь SPI Group Юрия Шефлера, ранее владевшая правами на советские бренды водки за границей, должна прекратить продажи «Столичной» в этой стране.

В 2015 году Россия отсудила у Шефлера право на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. В SPI Group, головной офис которой располагается в Люксембурге, тогда заявили, что считают решение суда неверным и рассматривают возможные варианты ответов.

В 2001 году Высший арбитражный суд России признал право на владение брендами «советских» водок принадлежащим России, а в следующем году распоряжением правительства было создано федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», начавшее судебные тяжбы с SPI.

В частности, на территории Бенилюкса госпредприятию удалось оспорить приватизацию водочных брендов, в результате которой 43 государственные торговые водочные марки оказались у голландской Spirits International B.V., входящей в SPI Group Шефлера. На основе этого решения суда «Союзплодоимпорт» и выиграл право на товарные знаки «советской» водки в Бенилюксе.

За SPI осталось право на оборот «советской» водки на крупнейшем западном рынке — в США. В 2016 году тяжбы между «Союзплодоимпортом» и SPI за право распоряжаться брендом «Столичной» на территории Штатов возобновились.