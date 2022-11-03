Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Четыре человека погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане Общество, 06:03
Тинькофф Банк получил право на выпуск карт китайской UnionPay Финансы, 06:00
Эрдоган назвал срок окончания строительства газопровода от Сакарьи Политика, 05:45
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 05:30
Эксперты оценили падение числа пассажиров электричек на фоне мобилизации Бизнес, 05:24
США пообещали противодействовать «поставкам оружия» из КНДР в Россию Политика, 05:14
«Мошенничество стало массовым». Как обманывают при покупке автомобилей Авто, 05:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Госдеп одобрил продажу Австралии 24 транспортных самолетов Super Hercules Политика, 04:59
Глава МИД Финляндии допустил «кризисную ситуацию» при расширении НАТО Политика, 04:35
Власти заявили о предотвращении готовившегося ВСУ с весны теракта на ЗАЭС Политика, 04:17
Financial Times узнала о временном отказе L'Oréal от рекламы в «Твиттере» Бизнес, 04:05
«Роскосмос» заключил контракты на ₽16,5 млрд на создание лунных миссий Технологии и медиа, 03:55
Продюсер пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым Общество, 03:05
Полянский заявил о страхе Запада перед расследованием по биолабораториям Политика, 03:00
Политика ,  
0 

Эрдоган назвал срок окончания строительства газопровода от Сакарьи

Эрдоган: строительство газопровода от месторождения в Черном море завершится в ноябре

Турецкая сырьевая госкомпания BOTAŞ к концу этого месяца завершит строительство газопровода от месторождения Сакарья на шельфе Черного моря, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«BOTAŞ также завершит строительство наземного трубопровода для его подключения к национальной системе в конце этого месяца», — сказал он.

По словам турецкого лидера, добычу на месторождении собираются начать уже в следующем году. Запасы газа здесь оценивают в 540 млрд куб. м. Эрдоган рассказал, что на первом этапе из 10 скважин будут добывать 10 млн куб. м газа в сутки, а когда в эксплуатацию запустят все планируемые 40 скважин, то добыча составит 40 млн куб. м в сутки.

Он добавил, что с такими темпами строительства инфраструктуры Сакарья может стать самым быстро введенным в эксплуатацию после обнаружения месторождением.

Сакарью открыли в 2020 году. Месторождение находится в 150 км от турецкого побережья на континентальном шельфе страны, вблизи порта Фильос. Там идет строительство завода по переработке газа. Газопровод по дну Черного моря начали прокладывать в июне этого года.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган газопровод Черное море Турция
Материалы по теме
Путин объяснил выбор Турции как газового хаба сложностью работы с Европой
Бизнес
Песков сообщил, что пока нет понимания по турецкому газовому хабу
Политика
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter