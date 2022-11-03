Эрдоган назвал срок окончания строительства газопровода от Сакарьи

Эрдоган: строительство газопровода от месторождения в Черном море завершится в ноябре

Турецкая сырьевая госкомпания BOTAŞ к концу этого месяца завершит строительство газопровода от месторождения Сакарья на шельфе Черного моря, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«BOTAŞ также завершит строительство наземного трубопровода для его подключения к национальной системе в конце этого месяца», — сказал он.

По словам турецкого лидера, добычу на месторождении собираются начать уже в следующем году. Запасы газа здесь оценивают в 540 млрд куб. м. Эрдоган рассказал, что на первом этапе из 10 скважин будут добывать 10 млн куб. м газа в сутки, а когда в эксплуатацию запустят все планируемые 40 скважин, то добыча составит 40 млн куб. м в сутки.

Он добавил, что с такими темпами строительства инфраструктуры Сакарья может стать самым быстро введенным в эксплуатацию после обнаружения месторождением.

Сакарью открыли в 2020 году. Месторождение находится в 150 км от турецкого побережья на континентальном шельфе страны, вблизи порта Фильос. Там идет строительство завода по переработке газа. Газопровод по дну Черного моря начали прокладывать в июне этого года.