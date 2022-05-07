Экс-премьер Турции заявил о запасах газа в Черном море на 45 лет
Обнаруженные Турцией запасы газа в Черном море смогут покрыть мировое потребление на 45 лет, заявил бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым.
«Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. [...] В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет», — сказал он (цитата по CNN Türk).
Йылдырым также увидел большие перспективы для Турции в развитии водородной энергетики. «Мы говорим, что природный газ чистый, но даже он выделяет углекислый газ, вызывающий парниковый эффект. Но в водороде ничего нет. Вы испаряете воду, она становится газом. Безуглеродный выхлоп — настоящий защитник окружающей среды», — заявил экс-премьер Турции.
Турция обнаружила крупнейшее в регионе месторождение природного газа в 2020 году, сообщал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Оно находится на шельфе Черного моря, примерно в 150 км от турецкого побережья, и получило название Сакарья, а изначальные его запасы оценивались в 320 млрд куб. м.
Эрдоган называл открытие месторождения новой эпохой в истории Турции, которая сможет радикально решить проблему дефицита энергии, а в перспективе сделает страну экспортером газа. Президент Турции также говорил, что добычу газа планируется начать не позднее 2023 года.
В начале мая министр энергетики Турции Фатих Донмез в интервью изданию Kriter оценивал запасы газа на месторождении в 540 млрд куб. м. По его словам, до начала добычи планируется запустить 10 скважин. На первоначальном этапе уровень добычи составит 10 млн куб. м. в сутки, а через 3-4 года — 40 млн куб. м в сутки, отметил он.
Для транспортировки газа Анкара проложит по дну Черного моря трубопровод. Строительство сухопутного участка длиной 39 км планируется завершить в ноябре 2022 года, сообщало агентство Anadolu со ссылкой на компанию Botas, ответственную за реализацию проекта.
Газета Daily Sabah отмечает, что Турция полностью зависит от импорта газа, в первую очередь из России. Когда месторождение Сакарья выйдет на пиковый уровень добычи, Анкара сможет снизить импорт газа примерно на четверть, пишет издание.