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Бизнес ,  
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Акции Alibaba подорожали на 6,6% после завершения крупнейшего IPO года
В ходе IPO компания разместила 575 млн своих акций по цене 176 гонконгских долларов за штуку. По итогам первого дня торгов цена бумаг выросла до 187,6 гонконгского доллара
Alibaba BABA $190,6 +0,4% Купить
Фото: Ng Han Gua / AP

Стоимость акций китайского ретейлера Alibaba в первый день торгов на Гонконгской бирже (HKEX) выросла почти на 6,6%. Согласно данным биржи, к концу торгов 26 ноября стоимость бумаг Alibaba составила 187,6 гонконгского доллара (HK$, $24,39) за штуку, а при первичном размещении акций (IPO) они продавались по HK$176.

Акции ретейлера торгуются под тикером 9988. В китайской традиции цифры 8 и 9 считаются счастливыми, причем двойная восьмерка символизирует богатство, а двойная девятка — долголетие.

По итогам первого дня торгов бумаги Alibaba стали самыми торгуемыми на HKEX, общий объем составил HK$13,996 млрд.

Бизнес
Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая

Издание South China Morning Post отмечает, что по итогам первого дня торгов акции Alibaba продемонстрировали пятый по размеру прирост стоимости, уступив проводившим IPO в Гонконге в предыдущие годы

  • AIA Group — 17,1%;
  • Bank of China — 15,3%;
  • Industrial and Commercial Bank of China — 14,7%;
  • China Unicom — 8,9%.

В ходе IPO компания разместила 575 млн акций, что позволило ей привлечь HK$101,2 млрд, или $12,93 млрд. Проведенное Alibaba IPO стало крупнейшим в мире в 2019 году, превзойдя майское IPO Uber, в рамках которого было привлечено $8,1 млрд. Оно также стало крупнейшим в Гонконге со времен размещения на местной бирже в 2010 году акций страховой группы AIA, в которые инвесторы вложили HK$159 млрд.

Абсолютному рекорду IPO, установленному в 2014 году, нынешнее размещение уступает почти в два раза. В сентябре того года та же Alibaba разместилась на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сумев привлечь $25 млрд. В преддверии начала торгов в Гонконге стоимость бумаг Alibaba в Нью-Йорке (каждая из торгующихся на NYSE бумаг соответствует восьми акциям с HKEX) выросла на 1,96%, до $190,45 за штуку.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Alibaba, Гонконг, размещение акций
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