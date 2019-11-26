Акции Alibaba подорожали на 6,6% после завершения крупнейшего IPO года

Акции Alibaba подорожали на 6,6% после завершения крупнейшего IPO года

В ходе IPO компания разместила 575 млн своих акций по цене 176 гонконгских долларов за штуку. По итогам первого дня торгов цена бумаг выросла до 187,6 гонконгского доллара

Фото: Ng Han Gua / AP

Стоимость акций китайского ретейлера Alibaba в первый день торгов на Гонконгской бирже (HKEX) выросла почти на 6,6%. Согласно данным биржи, к концу торгов 26 ноября стоимость бумаг Alibaba составила 187,6 гонконгского доллара (HK$, $24,39) за штуку, а при первичном размещении акций (IPO) они продавались по HK$176.

Акции ретейлера торгуются под тикером 9988. В китайской традиции цифры 8 и 9 считаются счастливыми, причем двойная восьмерка символизирует богатство, а двойная девятка — долголетие.

По итогам первого дня торгов бумаги Alibaba стали самыми торгуемыми на HKEX, общий объем составил HK$13,996 млрд.

Издание South China Morning Post отмечает, что по итогам первого дня торгов акции Alibaba продемонстрировали пятый по размеру прирост стоимости, уступив проводившим IPO в Гонконге в предыдущие годы