Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 69,94 +0,19 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9777,00 +573,80 MOEX 2320,86 +0,40% RTS 1286,35 +0,06% Brent 65,21 -0,43% DJIA 25384,17 +0,19% Nasdaq 7576,43 +0,21% FTSE 7212,99 -0,16%
IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд
Лента новостей
Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея 
IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд
Бизнес, 22 сен 2014, 19:16
0
IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд
IPO китайской Alibaba официально стало крупнейшим в истории, после того как банки-организаторы исполнили опцион «green shoe» – право разместить дополнительные акции в условиях высокого спроса.
Фото: REUTERS 2014

Андеррайтеры IPO (35 банков) продали 48 млн акций, исполнив опцион в полном объеме, сообщила компания в пресс-релизе. В результате сумма размещения увеличилась на 15% – до $25 млрд – и на те же 15% увеличились комиссионные банков. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также китайскому эмитенту: в 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на $22,1 млрд (с учетом опциона).

Гигант электронной коммерции Alibaba разместился в Нью-Йорке в минувшую пятницу: компания и акционеры продали 320 млн бумаг (около 13% уставного капитала) по $68 за штуку. Весь бизнес был оценен в $168 млрд. Дебют Alibaba на Нью-йоркской фондовой бирже, как и ожидалось, оказался сверхудачным: в первый день акции подорожали на 38% (до $93,9), а рыночная капитализация достигла $231 млрд. Ни одна компания до этого не росла так сильно в первый день торгов после IPO размером от $10 млрд, проверил Bloomberg.

Банки-андеррайтеры могли реализовать опцион до 15 октября по цене размещения ($68 за акцию). На практике банки выкупают бумаги у эмитента с небольшой скидкой к цене IPO, зарабатывая на этой разнице. В сделке Alibaba скидки и комиссионные андеррайтерам составили 1,2% от суммы размещения, раскрыла компания в понедельник в финальной версии проспекта IPO. Это означает, что банки заработали $300 млн.

В размещении участвовало 35 банков, а ключевую роль играли шесть – Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley (совместные букраннеры). К рекордному IPO хотели быть причастны абсолютно все ведущие инвестбанки, но трем – Bank of America, UBS и Barclays – пришлось уйти в сторону: ранее в этом году они вели IPO китайского ретейлера JD.com (конкурента Alibaba), получился конфликт интересов.

Из 48 млн доразмещенных акций 26,1 млн пришлись на долю самой Alibaba, 18,3 млн – на долю американской Yahoo. Основатель Alibaba, председатель совета директоров Джек Ма дополнительно реализовал 2,7 млн бумаг, а вице-председатель Джозеф Тсаи – 903 тыс. Таким образом, Yahoo увеличила свою выручку от продажи акций Alibaba в рамках IPO до $9,5 млрд, а Джек Ма – до $1 млрд.

Alibaba установила не только рекорд по размеру IPO, но и по стоимости компании на IPO, отмечает Dealogic. Оценка Alibaba с учетом опциона «green shoe» составила $169,4 млрд, прежний рекорд удерживал все тот же Agricultural Bank of China с капитализацией $133,4 млрд на IPO.

Alibaba в цифрах (2013 год):

Годовой оборот - $296 млрд

 

Число покупателей - 279 млн человек

 

Число продавцов - 8,5 млн человек

 

Число заказов - 14,5 млрд заказов

Читать полностью:http://top.rbc.ru/economics/22/09/2014/950588.shtml

Акции Alibaba на NYSE в понедельник вечером торговались в минусе после впечатляющего пятничного роста. По состоянию на 19:45 мск бумаги подешевели на 4,1% (до $90). 

О том, как Джек Ма и Alibaba начинали свой путь и шли к рекордам, читайте здесь.
 

Автор: Иван Ткачев.
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» Экономика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Евросоюз продлил санкции против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.