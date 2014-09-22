IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд

IPO китайской Alibaba официально стало крупнейшим в истории, после того как банки-организаторы исполнили опцион «green shoe» – право разместить дополнительные акции в условиях высокого спроса.

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Андеррайтеры IPO (35 банков) продали 48 млн акций, исполнив опцион в полном объеме, сообщила компания в пресс-релизе. В результате сумма размещения увеличилась на 15% – до $25 млрд – и на те же 15% увеличились комиссионные банков. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также китайскому эмитенту: в 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на $22,1 млрд (с учетом опциона).

Гигант электронной коммерции Alibaba разместился в Нью-Йорке в минувшую пятницу: компания и акционеры продали 320 млн бумаг (около 13% уставного капитала) по $68 за штуку. Весь бизнес был оценен в $168 млрд. Дебют Alibaba на Нью-йоркской фондовой бирже, как и ожидалось, оказался сверхудачным: в первый день акции подорожали на 38% (до $93,9), а рыночная капитализация достигла $231 млрд. Ни одна компания до этого не росла так сильно в первый день торгов после IPO размером от $10 млрд, проверил Bloomberg.

Банки-андеррайтеры могли реализовать опцион до 15 октября по цене размещения ($68 за акцию). На практике банки выкупают бумаги у эмитента с небольшой скидкой к цене IPO, зарабатывая на этой разнице. В сделке Alibaba скидки и комиссионные андеррайтерам составили 1,2% от суммы размещения, раскрыла компания в понедельник в финальной версии проспекта IPO. Это означает, что банки заработали $300 млн.

В размещении участвовало 35 банков, а ключевую роль играли шесть – Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley (совместные букраннеры). К рекордному IPO хотели быть причастны абсолютно все ведущие инвестбанки, но трем – Bank of America, UBS и Barclays – пришлось уйти в сторону: ранее в этом году они вели IPO китайского ретейлера JD.com (конкурента Alibaba), получился конфликт интересов.

Из 48 млн доразмещенных акций 26,1 млн пришлись на долю самой Alibaba, 18,3 млн – на долю американской Yahoo. Основатель Alibaba, председатель совета директоров Джек Ма дополнительно реализовал 2,7 млн бумаг, а вице-председатель Джозеф Тсаи – 903 тыс. Таким образом, Yahoo увеличила свою выручку от продажи акций Alibaba в рамках IPO до $9,5 млрд, а Джек Ма – до $1 млрд.

Alibaba установила не только рекорд по размеру IPO, но и по стоимости компании на IPO, отмечает Dealogic. Оценка Alibaba с учетом опциона «green shoe» составила $169,4 млрд, прежний рекорд удерживал все тот же Agricultural Bank of China с капитализацией $133,4 млрд на IPO.

Alibaba в цифрах (2013 год): Годовой оборот - $296 млрд Число покупателей - 279 млн человек Число продавцов - 8,5 млн человек Число заказов - 14,5 млрд заказов



Читать полностью:http://top.rbc.ru/economics/22/09/2014/950588.shtml

Акции Alibaba на NYSE в понедельник вечером торговались в минусе после впечатляющего пятничного роста. По состоянию на 19:45 мск бумаги подешевели на 4,1% (до $90).

О том, как Джек Ма и Alibaba начинали свой путь и шли к рекордам, читайте здесь.

