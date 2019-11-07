Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая

Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая

За год состояние Джека Ма выросло, по оценке Forbes, на $3,6 млрд. В марте эксперты журнала называли главным богачем Китая основателя Tencent Holdigs Ма Хуатэна, но Джек Ма вернул себе лидерство

Джека Ма (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Основатель Alibaba Group Джек Ма, покинувший в сентябре пост главы компании, вернул себе звание самого богатого жителя Китая. Об этом сообщает Forbes, обновивший свой рейтинг 400 богатейших бизнесменов этой страны. В новом списке миллиардеров состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем было годом ранее.

В рейтинге богатейших бизнесменов Китая, составленном Forbes в 2018 году, основатель Alibaba также занимал первое место. Однако уже в глобальном рейтинге миллиардеров, опубликованном Forbes в марте 2019 года, Джек Ма остался в Китае только вторым, уступив лидерство основателю Tencent Holdigs Ма Хуатэну. Состояние последнего эксперты журнала оценивали тогда в $38,8 млрд, Джека Ма — в $37,3 млрд.

В новом рейтинге богатейших китайцев Ма Хуатэн опустился на второе место с результатом в $36 млрд. Третье место удержал председатель правления девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь, несмотря на то, что его состояние сократилось, по оценке Forbes, с $30,8 млрд в 2018 году до $27,7 млрд.

Совокупное состояние 400 богатейших бизнесменов Китая Forbes оценивает в $1,29 трлн, что примерно на 20% превышает показатель предыдущего года. Чтобы попасть в топ-400, теперь необходимо иметь капитал не меньше $1 млрд (в прошлом году хватало $840 млн).