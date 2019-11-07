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Бизнес ,  
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Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая
За год состояние Джека Ма выросло, по оценке Forbes, на $3,6 млрд. В марте эксперты журнала называли главным богачем Китая основателя Tencent Holdigs Ма Хуатэна, но Джек Ма вернул себе лидерство
Джека Ма (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Основатель Alibaba Group Джек Ма, покинувший в сентябре пост главы компании, вернул себе звание самого богатого жителя Китая. Об этом сообщает Forbes, обновивший свой рейтинг 400 богатейших бизнесменов этой страны. В новом списке миллиардеров состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем было годом ранее.

В рейтинге богатейших бизнесменов Китая, составленном Forbes в 2018 году, основатель Alibaba также занимал первое место. Однако уже в глобальном рейтинге миллиардеров, опубликованном Forbes в марте 2019 года, Джек Ма остался в Китае только вторым, уступив лидерство основателю Tencent Holdigs Ма Хуатэну. Состояние последнего эксперты журнала оценивали тогда в $38,8 млрд, Джека Ма — в $37,3 млрд.

Фотогалерея 
Богатейшие люди мира по версии Forbes

В новом рейтинге богатейших китайцев Ма Хуатэн опустился на второе место с результатом в $36 млрд. Третье место удержал председатель правления девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь, несмотря на то, что его состояние сократилось, по оценке Forbes, с $30,8 млрд в 2018 году до $27,7 млрд.

Совокупное состояние 400 богатейших бизнесменов Китая Forbes оценивает в $1,29 трлн, что примерно на 20% превышает показатель предыдущего года. Чтобы попасть в топ-400, теперь необходимо иметь капитал не меньше $1 млрд (в прошлом году хватало $840 млн).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Джек Ма, Китай, Forbes
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